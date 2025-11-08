'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...' dedi! 2026 zammını bekleyenlere Özgür Erdursun'dan yeni rakam

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 2026'DA

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında milyonlarca çalışan için zam tahminlerini açıkladı. Erdursun, revize edilen yıl sonu enflasyon hedefine göre SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 13,10; memur ve emekliye ise yüzde 19.57 oranında zam geleceğini açıkladı.