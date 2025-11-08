FİNANS

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...' dedi! 2026 zammını bekleyenlere Özgür Erdursun'dan yeni rakam

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile gerçekleşen enflasyon raporu toplantısının ardından maaş hesapları yapılmaya başlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmesi ile ücretlere gelecek zamlar da merak konusu olmaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve emekli, asgari ücretli için yeni zam oranlarını duyurdu. Peki 2026 yılında milyonlarca çalışan ve emekli ne kadar zam alacak?

Ezgi Sivritepe

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi değişti. Beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından asgari ücretliden memur ve emeklisine kadar milyonlarca kişin Ocak ayının zam tablosunu beklemeye başladı. 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkardı.

Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini güncellediklerini duyurmasının ardından ise gözler yeniden maaşlara çevrildi. 2026 yılında ne kadar maaş alacağını merak eden memur, emekli, asgari ücretli yeni zam tablolarını merak ediyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 2026'DA

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında milyonlarca çalışan için zam tahminlerini açıkladı. Erdursun, revize edilen yıl sonu enflasyon hedefine göre SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 13,10; memur ve emekliye ise yüzde 19.57 oranında zam geleceğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN RAKAM VERDİ

En düşük emekli aylığı için de konuşan Erdursun, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"En düşük emekli aylığı 19.092 TL ile 19.250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylığını verirler. Sonra kanunda değişiklik yapıp Şubat ayında fark aylık verirler"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son olarak asgari ücretli için de rakam veren Erdursun, "Bu tarihi kaydedin" diyerek asgari ücretin 27 bin 500 TL olacağını açıkladı. Erdursun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Anahtar Kelimeler:
Memur emekli Özgür Erdursun asgari ücret 2026
