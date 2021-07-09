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Bu yıl en pahalı kurbanlık ne kadar? İşte 2021 Carrefour ve Migros kurbanlık fiyatları...

09.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala birçok kişi Kurban Bayramı’nın gerekliliklerini yerine getirmek için kurban kesiyor. Bayramda geliri olanlar kurban keserek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kurban Bayramı’nda, kurban kesmek isteyen vatandaşlar ise, 2021 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bütçesine göre büyükbaş veya küçükbaş kurban seçmek isteyen vatandaşlar Carrefour ve Migros gibi market zincirlerini de inceliyor. Peki Carrefour ve Migros kurbanlık fiyatları ne kadar?

2021 Kurban Bayramı’nda dini görevlerini yerine getirmek için Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Migros ve Carrefour gibi zincir marketler de kurbanlık satışlarını başlattı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar küçükbaş veya büyükbaş kurbanlık seçenekleri arasından bütçesine uygun şekilde hareket etmek istiyor. Peki bu yıl en pahalı kurban hangisi? İşte 2021 Carrefour ve Migros kurbanlık fiyatları...

2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Türkiye’de şu an için yeteri kadar kurbanlık olduğunu ifade etti.
TÜKETBİR Başkanı Tunç; “Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor.” dedi.
Edinilen bilgilere göre şu anda ülkemizdeki üreticilerin ellerinde yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık bulunduğu öğrenildi.
Başkan Tunç, küçükbaş fiyatlarının bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğunu ifade ederek, “Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

1 ton 100 kilogramlık kurbanlık dana!

1 ton 100 kilogramlık kurbanlık dana!
Geçtiğimiz 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle kurbanlık fiyatlarında da hareketlilik yaşanmıştı. 2020 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan satmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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