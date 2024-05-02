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Bu yıl da ücretsiz dağıtıldı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu, birbirleriyle yarıştılar, sıranın sonu görünmedi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.05.2024 14:20
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Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidelerine bu yıl da ilgi büyüktü. Ücretsiz dağıtılan fideler için vatandaşlar sabahın erken saatlerin sıraya girdi. Uzun kuyruklar oluştu.

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sıradaki vatandaşlara 550 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni vatandaşlarımızın sağlığıdır." dedi.

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Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliğine, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruğun sonu görülmezken, sıraya giren vatandaşlar domates fidesi alabilmek için birbirleriyle yarıştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da bizzat katılıp vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte üç ayrı noktada eş zamanlı olarak 12 bin 250 paket olmak üzere toplam 550 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.

Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, genetiği değiştirilmemiş domates fidelerini organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını ifade etti.

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini de belirten Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni vatandaşlarımızın sağlığıdır." dedi.

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