Bu yıl da ücretsiz dağıtıldı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu, birbirleriyle yarıştılar, sıranın sonu görünmedi!

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini de belirten Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni vatandaşlarımızın sağlığıdır." dedi.