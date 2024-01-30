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Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en lezzetli zenginliklerinden olan hamsi hem satıcısını hem alıcısını şaşırttı. Tarihinin en yüksek fiyatını gören hamsi için kötü haber de geldi. Fiyatının bir daha düşmeyeceği belirtilen balıkçılar hamsi azlığından şikayet etti. Selensiyum gibi antioksidanlar açısından zenginliğiyle bilinen hamsi vücuttaki oksidatif stresi azaltarak kronik hastalıkların önlenmesine de yardımcı oluyor.

Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosu 150-180 TL arasında satılırken bu sezon ilk kez bu kadar yüksek fiyatı görmesi balıkçıları da vatandaşları da şaşırttı. Özellikle yılbaşından beri hamsinin azalışa geçtiğini belirten balıkçılar bu sezon ilk defa fiyatının bu kadar yükseldiğini kaydetti.

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"BUGÜN EN YÜKSEK FİYATINI GÖRDÜ"

Hamsinin ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördüğünü kaydeden balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Toptancı Balık Hali’ne çok az hamsi geldi dolayısıyla az gelince kasası bin 800 iki bin TL arasında satıldı. Hamsi bugün en yüksek fiyatını gördü. Kilosu 150-180 TL arasında değişiyor.

DENİZ DURGUN

DENİZ DURGUN

Şu ana kadar hiç böyle yüksek fiyata hamsi satmadık. Hamsiler genelde Hopa taraflarından geliyor. Hava muhalefetinden dolayı da azalmaya başladı dolayısıyla çoğu tekneler denize açılamıyor az gelince de fiyatlar yüksek oluyor. Diğer balık çeşitleri istavrit 80-100 TL, mezgit 200-350 TL. Bu aralar fazla çeşit gelmiyor” dedi.

KÜLTÜR BALIKLARINA RAĞBET VAR

KÜLTÜR BALIKLARINA RAĞBET VAR

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin az olmasından dolayı vatandaşın kültür balıklarına yöneldiğini belirterek, “Hamsinin kilosunu 150 TL’den satıyoruz bundan sonra da 100-200 TL arasında değişir. Şu ana kadar en yüksek fiyatı gördü diyebiliriz. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise istavrit 80 TL. Dolayısıyla balığın azalmasından dolayı kültür balıklarının da fiyatları artmış durumda. Hamsi olmadığı için kültür balıklarına talep daha fazla oluyor” diye konuştu.

"FİYATI DAHA AŞAĞIYA DÜŞMEZ"

"FİYATI DAHA AŞAĞIYA DÜŞMEZ"

Son zamanlarda hamsinin iyice azaldığını ifade eden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise “Hamsi bu aralar yavaş yavaş azalmaya başladı. Bugün hamsinin kasasını bin 750 TL bizde kilosunu 150 TL’ye satıyoruz. Bu sıralar Trabzon’da hamsinin en yüksek fiyatı diyebiliriz kilosu 150-200 TL’ye satıldı. Bundan sonra hamsinin fiyatı böyle olur daha aşağıya düşmez. Diğer balık çeşitleri istavrit 80 TL, mezgit 150 TL, tirsi 150 TL, palamut 125 TL Son günlerde balık azalınca fiyatlar biraz yukarı çıktı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Sezonun artık sonuna yaklaştığını belirten Örseloğlu, “Artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu sezon hamside bolluk bereket yaşanıyordu ancak son bir buçuk aylık dönemde azalmaya başladı. Dolayısıyla hamsinin yerini istavrit aldı diyebiliriz. Hamsi az miktarda avlandığı için tezgâhları pek fazla süslemiyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hamsi stres Karadeniz fiyat kilo
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