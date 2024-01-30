Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

KÜLTÜR BALIKLARINA RAĞBET VAR

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin az olmasından dolayı vatandaşın kültür balıklarına yöneldiğini belirterek, “Hamsinin kilosunu 150 TL’den satıyoruz bundan sonra da 100-200 TL arasında değişir. Şu ana kadar en yüksek fiyatı gördü diyebiliriz. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise istavrit 80 TL. Dolayısıyla balığın azalmasından dolayı kültür balıklarının da fiyatları artmış durumda. Hamsi olmadığı için kültür balıklarına talep daha fazla oluyor” diye konuştu.