Buralarda arsa ve arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte il il o liste...

Yatırımını toprağa yatıran pek çok kişi yeni fırsatların kapısını araladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gayrımenkul sektörünü de etkiledi. Arsa ve arazisi olanlar için durum çok parlak görünürken, kiracılar ve ev almak isteyenler için aynı şeyi söylemek güç. Öyle ki son 1 yıl içerisinde arsa fiyatları yüzde 37 zamlanırken, arazi fiyatları yüzde 24 oranında arttı. İşte değerine değer katan o bölgeler…