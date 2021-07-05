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Buralarda arsa ve arazisi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte il il o liste...

05.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 hemen her sektörü etkilediği gibi emlak piyasasını da teğet geçmedi. Geçen yıldan bu yana arsa fiyatları yüzde 37 zamlanırken, arazi fiyatları zam oranı yüzde 24’ü buldu. Sizler için il il arsa fiyatlarını bir araya getirdik.

Yatırımını toprağa yatıran pek çok kişi yeni fırsatların kapısını araladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gayrımenkul sektörünü de etkiledi. Arsa ve arazisi olanlar için durum çok parlak görünürken, kiracılar ve ev almak isteyenler için aynı şeyi söylemek güç. Öyle ki son 1 yıl içerisinde arsa fiyatları yüzde 37 zamlanırken, arazi fiyatları yüzde 24 oranında arttı. İşte değerine değer katan o bölgeler…

Arsa ve arazi fiyatları tavan yaptı

Arazi ve arsa fiyatları son bir yılda en üst seviyeyi gördü. Ortalama metrekare fiyatı 701 Türk Lirası olurken, metrekare fiyatı ise 51 Türk Lirası oldu. Bu rakamlara göre sizler için il il arsa ve arazi fiyatlarını derledik.

TÜRKİYE GENELİ

TÜRKİYE GENELİ
Konut imarlı arsa metrekare başına 701 TL Konut imarlı arsa son bir yıllık değer değişimi %37 Tarla/bağ/bahçe arazisi metrekare fiyatı 51 TL Tarla/bağ/bahçe arazisi fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi %24

İZMİR

İZMİR
Konut imarlı arsa metrekare başına 1053 TL Konut imarlı arsa son bir yıllık değer değişimi %29 Tarla/bağ/bahçe arazisi metrekare fiyatı 82 TL Tarla/bağ/bahçe arazisi fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi %24

MUĞLA

MUĞLA
Konut imarlı arsa metrekare başına 886 TL Konut imarlı arsa son bir yıllık değer değişimi %53 Tarla/bağ/bahçe arazisi metrekare fiyatı 67 TL Tarla/bağ/bahçe arazisi fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi %29

ANTALYA

ANTALYA
Konut imarlı arsa metrekare başına 796 TL Konut imarlı arsa son bir yıllık değer değişimi %59 Tarla/bağ/bahçe arazisi metrekare fiyatı 65 TL Tarla/bağ/bahçe arazisi fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi %35
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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