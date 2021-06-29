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Çalışan kadınlara önemli hak! Tazminatı alarak ayrılmak mümkün…

29.06.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenenler, 1 sene içerisinde işten ayrılırsa tazminat alabiliyor. Fakat dilekçeye dikkat edilmesi gerekiliyor. Evlenmeyi düşünen kadın çalışanlara birçok avantaj sunuluyor. Kadınlar, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işyerlerinden tazminatını alarak ayrılabiliyor.

Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde tazminat alma hakkından faydalanmak için ilk başta işverene yazılı bir şekilde müracaatta bulunmak gerekir. Yazılacak dilekçenin de çok önemli olduğu belirtiliyor.

Çalışan kadınlara önemli hak!

Dilekçede 'evlilik nedeniyle ayrılığın' açıkça belirtilmemesi durumunda, bu normal istifa sayılıp, tazminat hakkı kayboluyor. Dilekçeye mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikâhı belgeleyen bilgilerin de eklenmesi gerekiyor.
Söz konusu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi de güvence altına alır. Bu tarz ayrılıklarda sadece kıdem tazminatı ve diğer alacaklar istenebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talep edemez. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, 2. bir evlilik yaptığında da taşıması durumunda kıdem tazminatı alabilir.
Yasalarda evlilik izni işçi ve memurlar için farklıdır. İşçilere 3 gün evlilik izni veriliyor, bu zaman memurlarda da 7 güne çıkıyor. Çocuğunu evlendirenler için ise izin imkânları farklıdır. Memur, çocuğunun evliliği durumunda mazeret izni alabiliyor. Fakat çocuğu evlenen işçilere mazeret izni verilmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Tazminat
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