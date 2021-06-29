Çalışan kadınlara önemli hak! Tazminatı alarak ayrılmak mümkün…

Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde tazminat alma hakkından faydalanmak için ilk başta işverene yazılı bir şekilde müracaatta bulunmak gerekir. Yazılacak dilekçenin de çok önemli olduğu belirtiliyor.

Çalışan kadınlara önemli hak!

Dilekçede 'evlilik nedeniyle ayrılığın' açıkça belirtilmemesi durumunda, bu normal istifa sayılıp, tazminat hakkı kayboluyor. Dilekçeye mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikâhı belgeleyen bilgilerin de eklenmesi gerekiyor.

Söz konusu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi de güvence altına alır. Bu tarz ayrılıklarda sadece kıdem tazminatı ve diğer alacaklar istenebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talep edemez. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, 2. bir evlilik yaptığında da taşıması durumunda kıdem tazminatı alabilir.