Çalışanlar dikkat! Direk tazminat alabilirsiniz…

İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, şartlarını da belirliyor. İşçinin hak ettiği prim, maaş, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak ödeniyor. Ücretin ödenme zamanları da kanunla belirleniyor.

Hileli maaşa tazminat hakkı!

Buna göre; ücret en geç ayda bir ödeme yapılıyor. Sözleşmelerle ödeme zamanı 1 haftaya kadar düşebiliyor. Ancak bu süre 1 ayı geçemez.

Kötü niyetle maaşı bilerek 20 günden fazla geciktirilen sigortalılar, ister toplu, isterse de bireysel olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor veya işçiler haklı fesihle tazminatını isteyebiliyor.

CEZASI VAR MI? Yine işveren işçinin gerçek maaşı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primini ödemek durumundadır. Fakat bazı işverenler işçiyi gerçekte daha yüksek maaş almasına karşın resmî kayıtlarda asgari ücretli gibi gösterebiliyor.

Böyle yapanlar devletten vergi ve prim kaçırırken, çalışanının da geleceğiyle oynamış oluyor. Yani 2 kez 'hırsızlık' yapıyor. Maaş hilesi yapılan işçi haklı fesihle tazminat hakkı elde edebiliyor, işveren de hapse girebiliyor.