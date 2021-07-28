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Çalışanlar dikkat! Direk tazminat alabilirsiniz…

28.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kötü niyetle işçinin maaşını geciktiren veya düşük gösteren iş yerlerinde çalışanlar, haklı fesihle birlikte tazminat alabilir. Ancak bu durumu belgelemek gerekiyor. Milyonlar, yaptığı iş karşılığında maaş alıyor.

İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, şartlarını da belirliyor. İşçinin hak ettiği prim, maaş, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak ödeniyor. Ücretin ödenme zamanları da kanunla belirleniyor.

Hileli maaşa tazminat hakkı!

Buna göre; ücret en geç ayda bir ödeme yapılıyor. Sözleşmelerle ödeme zamanı 1 haftaya kadar düşebiliyor. Ancak bu süre 1 ayı geçemez.
Kötü niyetle maaşı bilerek 20 günden fazla geciktirilen sigortalılar, ister toplu, isterse de bireysel olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor veya işçiler haklı fesihle tazminatını isteyebiliyor.

CEZASI VAR MI?

CEZASI VAR MI?
Yine işveren işçinin gerçek maaşı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primini ödemek durumundadır. Fakat bazı işverenler işçiyi gerçekte daha yüksek maaş almasına karşın resmî kayıtlarda asgari ücretli gibi gösterebiliyor.
Böyle yapanlar devletten vergi ve prim kaçırırken, çalışanının da geleceğiyle oynamış oluyor. Yani 2 kez 'hırsızlık' yapıyor. Maaş hilesi yapılan işçi haklı fesihle tazminat hakkı elde edebiliyor, işveren de hapse girebiliyor.

NE YAPMAK GEREKİR?

NE YAPMAK GEREKİR?
Şayet maaşınız düşük gösteriliyorsa ilk başta işverenden bordroda gerçek ücreti göstermesi ile ilgili talepte bulunmanız gerekir. Bu talep muhtemelen kabul görmez. Bu durumda firmayı ALO 170'e ihbar etmeniz gerekir ki işveren için ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Tazminat
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