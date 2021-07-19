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Çalışanlar dikkat! İşte yenilikler: Kıdem tazminatında flaş değişiklik

19.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan kesimin en büyük güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapıldı. Özellikle koronavirüs salgını ile beraber çalışanlar için kolaylık sağlama adına kıdem tazminatı tavanı ve prim desteği şartı gibi kararlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeler, işçilerin hukuki haklarını bilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Koronavirüs salgını sonrasında çalışanlar için hayata geçirilen prim destekleri ve kıdem tazminatının tavanının yükseltilmesi gibi düzenlemelerin içeriği belli oldu. Çalışma hayatının içerisinde bulunan kişiler açısında, yapılan değişiklikleri takip etmek büyük önem taşıyor. Bunlardan biri de çalışanların güvencesi olan Kıdem tazminatı ile ilgili yapılan yeni değişiklikler. Detaylar haberimizde…

Salgın teşviklerinden hangileri sona erdi?

2020 yılında ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen ve 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren olan uygulamalar bulunuyor.
Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işverence tek taraflı uygulanan ücretsiz izin ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği, fesih yasağı, 17256 sayılı istihdama dönüş teşviki, 7252 sayılı normalleşme teşviki, 27256 sayılı ilave istihdam teşviki gibi destekler 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle son buldu.

Prim desteği ve İstihdam şartı

Prim desteği ve İstihdam şartı
Salgın sonrasında geçilen kademeli normalleşme dönemi ile birlikte sona erdirilen uygulamalar arasında koronavirüsün çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak adına, 4447 sayılı kanunun geçici 27 ve 28'inci maddeleri kapsamında sağlanan prim destekleri de bulunuyor.
Söz konusu desteklerden yararlanan işverenlerin, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısı kadar işçiyi, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırması gerekiyor.
Ancak, İŞKUR ve SGK arasında yapılan görüşmelerden sonra, bazı işten çıkış hallerinde teşviklerden yararlanan sigortalılar için öngörülen istihdam zorunluluğu kapsamında işverenlere sağlanan destek tutarlarının iptal edilmeyeceği açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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