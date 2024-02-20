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Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi? Para mı zaman mı? Haftada 4 gün veya günde 5 saat formülü deneniyor... Kısmi ve geçici süreli çalışma modeli de masada

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 07:20 | Son Güncelleme:
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Çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapıldığı haberi milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile haftada 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gündemde. Bazı ülkelerde haftada 4 gün veya günde 5 saat formülünü denendiği belirtilirken, 21 yıl sonra yapılması planlanan değişik ile verimliliğin artırılması hedefleniyor. Söz konusu düzenleme merak edilirken, milyonlar şimdi de "Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Çalışma saatleri kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme milyonlarca çalışan da heyecan yarattı. İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Haftalık 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi planlanırken, haftada 4 gün veya günde 5 saat formülü dikkat çekiyor. Kısmi ve geçici süreli çalışma modelinin de masada olduğu belirtilirken, çalışanlar ise ikiye bölünmüş durumda. Çalışma saatlerinin kısalması durumunda maaşlarında düşmesinden endişelenen vatandaşlar, Para mı? Zaman mı? ikilemi arasında kaldı.


Anlık Borsa

BAKAN IŞIKHAN MESAJI VERMİŞTİ

BAKAN IŞIKHAN MESAJI VERMİŞTİ

Çalışma saatlerinin kısaltılması için ilk sinyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik yaptığı açıklamada "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'ın bu sözleri sonrası "Çalışma saatleri kısalıyor mu? Mesai saatleri değişiyor mu?" soruları gündeme gelmişti. Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran haber ise bu hafta başında geldi. Bakanlığın, düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi için çalışma yaptığı öğrenildi.

HAFTALIK 35 SAATE İNDİRİLMESİ SEÇENEĞİ MASADA

HAFTALIK 35 SAATE İNDİRİLMESİ SEÇENEĞİ MASADA

İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 hatta 35 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak.

VERİMLİ ÇALIŞMA HEDEFLENİYOR

VERİMLİ ÇALIŞMA HEDEFLENİYOR

Yapılacak düzenleme ile çalışma saatleri aşağı çekilecek, iş ve özel yaşam dengesi sağlanacak. Böylelikle daha verimli bir çalışma hayatı planlanırken, yeni düzenleme çalışan odaklı olacak.

OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı da çalışma süresinin kısaltılmasının hem halk sağlığını hem de aile ilişkilerini çok daha olumlu yönde etkileyeceğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma saati mesai
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