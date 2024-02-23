Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! 2 bin, 3 bin, 4 bin TL mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 ve bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zammı yetersiz bularak seyyanen zam taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Sözcü TV canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun da hükümet derinlemesine çalışma ile analizler yaptığını belirterek, "Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır." dedi. Erdursun aynı zamanda aldığı duyumları aktararak, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir." diye konuştu. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.



