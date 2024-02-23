Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! 2 bin, 3 bin, 4 bin TL mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 ve bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zammı yetersiz bularak seyyanen zam taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Sözcü TV canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun da hükümet derinlemesine çalışma ile analizler yaptığını belirterek, "Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır." dedi. Erdursun aynı zamanda aldığı duyumları aktararak, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir." diye konuştu. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.
Erdursun şu ifadeleri kullandı:
"Seyyanen artış konusu şu anda tüm emekliler için hala çok güncel. Hükümet bundan sonra bu konu kapandı dese de millet nezdinde kapanmadığı için bu konu seçime kadar devam eder."
"Mart ayında bir düzenleme daha olabilir. Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Gelmeyebilir de net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili de aldığımız duyumlar çalışmanın olduğu yönünde."
"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli."
"İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuya tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur."
"Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır."