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  4. Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! 2 bin, 3 bin, 4 bin TL mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! 2 bin, 3 bin, 4 bin TL mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 12:44 | Son Güncelleme:
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SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı (4a-4b-4c) kapsamındaki tüm emekliler yüzde 49,25 emekli maaşı zammı aldı. Bayram ikramiyeleri de 3 bin TL'ye yükseldi. Zamlar yetersiz kalınca seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı canlı yayında mart ayı öncesini işaret ederek seyyanen zam için rakam verdi.

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 ve bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zammı yetersiz bularak seyyanen zam taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Sözcü TV canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun da hükümet derinlemesine çalışma ile analizler yaptığını belirterek, "Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır." dedi. Erdursun aynı zamanda aldığı duyumları aktararak, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir." diye konuştu. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.

Anlık Borsa

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Seyyanen artış konusu şu anda tüm emekliler için hala çok güncel. Hükümet bundan sonra bu konu kapandı dese de millet nezdinde kapanmadığı için bu konu seçime kadar devam eder."

SEYYANEN ARTIŞ İÇİN KONUŞULAN RAKAM

SEYYANEN ARTIŞ İÇİN KONUŞULAN RAKAM

"Mart ayında bir düzenleme daha olabilir. Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Gelmeyebilir de net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili de aldığımız duyumlar çalışmanın olduğu yönünde."

"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli."

"İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuya tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur."

"HÜKÜMET DERİNLEMESİNE ÇALIŞMA YAPIYOR"

"HÜKÜMET DERİNLEMESİNE ÇALIŞMA YAPIYOR"

"Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır."

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Zam Bayram ikramiyesi emekli rakamlar seyyanen zam Özgür Erdursun SGK uzmanı
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