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  4. Çiftçilerin yeni gözdesi: Üretimi zahmetsiz, getirisi yüksek... Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

Çiftçilerin yeni gözdesi: Üretimi zahmetsiz, getirisi yüksek... Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

20.03.2024 12:19
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Mersin'de çiftçilerin yeni gözdesi karadut oldu. Üretimi zahmetsiz ve maliyeti az olduğu için daha çok tercih edilen karadut için çiftçiler domates üretimini bıraktı. Dönüm başına 4 tona kadar ürün veren karadut 4 ülkeye de ihraç ediliyor.

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üreticisinin de yüzünü güldüren turfanda 'karadut' hasadı devam ediyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında talep gören meyvenin kilosu 80 TL'den satılıyor. Dut hasadı yapan üretici Aysel Kara ise "Daha önce bahçemize domates ekiyorduk. Domates biraz daha masraflı ve işçiliği zor ama karadut daha kolay, maliyeti de daha az." dedi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin turfanda yetiştirilen ürünlerle de dikkat çekiyor. Narenciye sezonunun sonuna doğru gelinmesiyle birlikte kentte örtü altında yetiştirilen ürünler de hasat edilmeye başlandı.

Daha önce örtü altında erik, kayısı ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiği şehirde son yıllarda hem yurt içinden hem de yurt dışından talebin geldiği karadutun da seraları kurulmaya başlandı.

Özellikle son 4-5 yıldır örtü altında üretimi yapılan karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramın 80 TL'den satılması üreticisinin yüzünü güldürüyor. İlaç istemediği için masrafsız olarak görülen karadutun zahmetinin de az olması üreticinin işini kolaylaştırıyor. Erdemli ilçesinde de kurulan karadut seralarında başlayan hasadın ise mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"DOMATES ÜRETİMİ MALİYETLİ"

"DOMATES ÜRETİMİ MALİYETLİ"

Erdemli ilçesinde daha önce domates üretimi yapılan serada karadut yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Domates üretiminin maliyeti nedeniyle ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Karadutu bulduk. Seramıza dönüm başı 60 fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşına geldi. Başlayan hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

DÖNÜM BAŞINA 4 TON ÜRÜN

DÖNÜM BAŞINA 4 TON ÜRÜN

Kulu şu ifadeleri kullandı:

"Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seven bir ürün. Şu anda dönüm başına 2,5 ton beklentimiz var ama ileriki yıllarda bu tonaj artıyor. Dönüm başına 4 tona kadar çıkabiliyor. Kilogram fiyatı da şu an için 80 TL"

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Anahtar Kelimeler:
karadut Çiftçi Mersin
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