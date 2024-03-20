Çiftçilerin yeni gözdesi: Üretimi zahmetsiz, getirisi yüksek... Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

DÖNÜM BAŞINA 4 TON ÜRÜN

Kulu şu ifadeleri kullandı:

"Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seven bir ürün. Şu anda dönüm başına 2,5 ton beklentimiz var ama ileriki yıllarda bu tonaj artıyor. Dönüm başına 4 tona kadar çıkabiliyor. Kilogram fiyatı da şu an için 80 TL"