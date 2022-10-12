Citroen güncel fiyat listesi 2022! Citroen'den yeni araç almak isteyenlere 12 ay vade ve 0 faizli kampanya!

Citroen güncel fiyat listesi firmanın Ekim ayı kapmanyası hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Firmanın C3 modelinin “Shine Business” ve “Shine” versiyonları ile C3 Aircross SUV ve C4 modeli öne çıkıyor. 2022 Citroen güncel fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. 0 araç almak isteyenlere özel Ekim ayı kampanyası ve Citroen güncel fiyat listesi haberimizde...

CİTROEN'DEN BU AYA ÖZEL 0 FAİZLİ KAMPANYA!

Citroen; C3 modelinin “Shine Business” ve “Shine” versiyonlarına ilişkin kampanyayı duyurdu. Araçlar 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa çıkarıldı.

CİTROEN EKİM 2022 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ Citroen C3 Aircross SUV modeline 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı ya da 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor.

Bunun yanı sıra, takasa araç verecek araç sahipleri için 30 bin TL takas desteğine ek 200 bin lira için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4 modeli ise 80 bin lira için 12 ay ve 0 faizli kredi ya da 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkanıyla sahibini bekliyor.