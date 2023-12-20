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  4. Cumhuriyet'in 100. yılına özel basıldı, Atatürk kabartması tartışma yarattı! Darphane'den 5 liralık madeni para açıklaması: "Kasıtlı olarak oynandı"

Cumhuriyet'in 100. yılına özel basıldı, Atatürk kabartması tartışma yarattı! Darphane'den 5 liralık madeni para açıklaması: "Kasıtlı olarak oynandı"

20.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet basılan madeni 5 Türk lirası, üzerindeki Atatürk kabartmasıyla gündeme geldi. Parayı gören birçok kişinin rölyefe ilişkin yorumu "Atatürk'e benzemiyor" oldu. Yorumlarla tartışmaların da beraberinde gelmesi üzerine Darphane yetkilileri iddialara ilişkin açıklama yaptı.

5 liralık hatıra paralarının görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştiri topladı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan madeni paradaki Atatürk rölyefiyle ilgili Darphane'den önemli bir açıklama geldi. Yetkililer "kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefiyle oynandığını" kaydetti.

Madeni 5 Türk Lirası’ndaki Atatürk rölyefi sosyal medyada gündem oldu Madeni 5 Türk Lirası’ndaki Atatürk rölyefi sosyal medyada gündem oldu

Keşfet

DARPHANEDEN 5 TL MADENİ PARADAKİ ATATÜRK RÖLYEFİ İDDİALARINA YANIT

100 MİLYON YENİ 5 TL'LİK MADENİ PARA

100 MİLYON YENİ 5 TL'LİK MADENİ PARA

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar AA tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI' LOGOSU

'TÜRKİYE YÜZYILI' LOGOSU

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

ARKA YÜZDE ATATÜRK RÖLYEFİ

ARKA YÜZDE ATATÜRK RÖLYEFİ

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Darphane rölyef
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