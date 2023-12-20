Cumhuriyet'in 100. yılına özel basıldı, Atatürk kabartması tartışma yarattı! Darphane'den 5 liralık madeni para açıklaması: "Kasıtlı olarak oynandı"

5 liralık hatıra paralarının görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştiri topladı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan madeni paradaki Atatürk rölyefiyle ilgili Darphane'den önemli bir açıklama geldi. Yetkililer "kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefiyle oynandığını" kaydetti.