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Daha az çalışıp aynı maaşı alacaklar! Dünyada yeni trend... Bir ülke daha 4 gün çalışma sistemine geçiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Dünyada haftada 4 gün çalışma sistemi yaygınlaşmaya başladı. İngiltere geçtiğimiz yıl bu denemeyi başlatmış ve olumlu sonuçlarını görmüştü. Kimi ABD şirketleri de bu uygulamaya geçerken Şili'de de haftalık çalışma süresini 40 saate düşüren yasa tasarısına onay gelmişti. Son olarak bir ülke daha dünyada git gide yayılan bu trende katıldı: Dominik Cumhuriyeti! O ülke; çalışma saatlerinin 36 saate düşürüleceğini ve çalışanların aynı maaşı almaya devam edeceğini açıkladı.

Dünyada pek çok ülke peş peşe haftada 4 gün çalışma sistemine geçiş yapıyor. Çalışanların, haftada gün olarak daha az çalışıp aynı maaşı almaya devam ettiği bu 4 gün çalışma modeline bir ülke daha geçiyor. Buna göre; Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler de 4 günlük çalışma sisteminde, altı aylık pilot uygulamasına hazırlanıyor.

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BİR ÜLKEDEN DAHA 4 GÜN ÇALIŞMA SİSTEMİ KARARI

Dominik hükümetinden yapılan açıklamada pilot uygulamanın şubat ayında başlayacağı belirtildi. Aynı zamanda açıklamada çalışanların aynı maaşı alacağı ve standart çalışma haftasının pazartesiden perşembeye 44 saatten 36 saate düşürüleceği vurgulandı.

Ülkenin Çalışma Bakanı Luis Miguel de Camps yaptığı açıklamada "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİ LİSTEDE

ÜLKENİN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİ LİSTEDE

4 gün çalışma uygulamasına katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de bulunuyor.

Güncel olarak Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler ağırlıklı şekilde hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor fakat haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece bu saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyor.

PEK ÇOK ÜLKE 4 GÜN ÇALIŞMA UYGULAMASINA GEÇMİŞTİ

PEK ÇOK ÜLKE 4 GÜN ÇALIŞMA UYGULAMASINA GEÇMİŞTİ

İngiltere 2023 yılında dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmıştı. İngiltere bu uygulamadan olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yapmıştı. Öte yandan Şili'de de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti maaş çalışma mesai
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