Daha az çalışıp aynı maaşı alacaklar! Dünyada yeni trend... Bir ülke daha 4 gün çalışma sistemine geçiyor

Dünyada pek çok ülke peş peşe haftada 4 gün çalışma sistemine geçiş yapıyor. Çalışanların, haftada gün olarak daha az çalışıp aynı maaşı almaya devam ettiği bu 4 gün çalışma modeline bir ülke daha geçiyor. Buna göre; Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler de 4 günlük çalışma sisteminde, altı aylık pilot uygulamasına hazırlanıyor.

