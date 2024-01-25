Damacana su fiyatlarında rekor zam! 1 bardağı 1 lirayı aştı

Fiyatlardaki artıştan şikayet eden Nedret Yener isimli vatandaş, ‘‘2 kişiyiz 5 litrelik pet şişelerde su alıyoruz. Fiyat söyleyemiyorum çünkü sürekli fiyatlar değişiyor. Sadece içmek için aldığım suyu kullanıyoruz. Yemek ve çay için dinlendirilmiş suyu kullanıyoruz. Arıtma denedik fakat tadı hoşumuza gitmedi. Satılan suların da doğal kaynak suyu olup olmadığını bilmiyoruz. Satılan suların doğal kaynak suları olduğunu da düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı.