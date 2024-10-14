'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı... Eski bakanla yeni bakanın büyük kavgası: Verin şu adamın Audi'sini

AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yönelik yıllık 750 liralık kesinti konuşulmaya devam ediyor. Torba teklifle getirilen kredi kartı kesintisinin yanı sıra otomobil ve gayrimenkul alım satımlarındaki paylar, noter işlerinde yapılacak ek ödemelere de tepki sürerken alınan bu payların da her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı öğrenildi.
Gazeteci Fatih Altaylı da getirilen bu vergilere çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Altaylı yeni getirilecek vergiler için “750 TL vergi neymiş savunma sanayine katkı olacakmış.
Delireceğim gerçekten delireceğim! Bu kadar ahmakça, ahmakça da değil bizi ahmak yerine koyan vatandaşı eşek yerine koyan bir şey olamaz” dedi.
Vergi isyanını devam ettiren Altaylı şu ifadeleri kullandı;
Tarım Bakanlığı hikayeyi duymuşsundur. Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL.
" Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi'sini de götürmüş. Audi A8'e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler.