Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Şu anda % 20 KDV'li olan; versatil Kalemler, versatil kalem uçları, oyun hamuru, öğrenci sulu boya fırçaları ve stick yapıştırıcı gibi ürünleri %10 KDV'ye çekin lütfen...Bunlar ihtiyaç ürünleri. Bunlar Lüks tüketime giren ürünler değil. Çoçukların çoğu versatil kalem kullanıyor. Oyun hamuru kullanıyor. Bu değişimi yapmak çok basit. Karşılığı çocuklar için iyi olacaktır.