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  4. Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

15.12.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş'ın KDV'lerle ilgili yaptığı son paylaşım yine dikkat çekti. Yetkililere seslenen Demirtaş bazı ürünleri sıralarayak bunlarda KDV'nin düşmesi gerektiğini belirtti. "Bu değişimi yapmak çok basit" ifadelerini kullanan Demirtaş'a çok sayıda kullanıcıdan destek geldi.

Pandemiyle başlayan ekonomik dalgalanmalar enflasyonun artmasına neden olmuş, bu da beraberinde çoğu üründeki KDV oranının daha da artmasına sebebiyet vermişti. Son yıllardaki artışla beraber KDV oranındaki artış vatandaşın cebini sarsmıştı. Ekonomist Özgür Demirtaş, son paylaşımında kalem kalem saydığı ürünlerde indirim yapılması gerektiğini belirtti.

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"BU DEĞİŞİM ÇOK BASİT"

Gündemle ilgili fikirlerini sosyal medya hesabından aktaran Demirtaş KDV'li ürünlerle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Yetkililerden Ricam var, şu anda % 10 KDV'li olan; kurşun kalemler, pastel boya, kalemtraş, silgi, okul-çocuk makası, defter, suluboya gibi ürünleri %1 KDV'ye

Şu anda % 20 KDV'li olan; versatil Kalemler, versatil kalem uçları, oyun hamuru, öğrenci sulu boya fırçaları ve stick yapıştırıcı gibi ürünleri %10 KDV'ye çekin lütfen...Bunlar ihtiyaç ürünleri. Bunlar Lüks tüketime giren ürünler değil. Çoçukların çoğu versatil kalem kullanıyor. Oyun hamuru kullanıyor. Bu değişimi yapmak çok basit. Karşılığı çocuklar için iyi olacaktır.

YORUMLARDA DESTEK YAĞDI

YORUMLARDA DESTEK YAĞDI

6 milyon takipçisi bulunan Demirtaş'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından destek gördü. Demirtaş'ı destekleyen hesaplar şu paylaşımları yaptılar;

"Toplumun yarası budur işte"

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Anahtar Kelimeler:
KDV Özgür Demirtaş indirim
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