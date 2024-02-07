Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası! Babası 'kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak' diye konuşuyormuş

Zeyrek'in açıklamalarının devamı ise şu şekilde; Ankara, böyle kendisini parlatmaya çalışan, halkla ilişkiler çalışması yapan bürokratlardan pek hoşlanmaz. Bu bir kulis bilgisidir. Hafize Hanımın babası, benim kızım ilk Merkez Bankası kadın başkanı olduğu gibi ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak bu ülkede diye sağda solda konuşuyormuş. Bunu bana bir AK Parti yöneticisi anlattı.