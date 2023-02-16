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  4. Deprem ‘eski yeni’ demedi! Hepsi bu hale geldi: Binlercesi otoparka çekildi… Bulunamayan araçlar için ‘hırsızlık teminatı’ devrede

Deprem ‘eski yeni’ demedi! Hepsi bu hale geldi: Binlercesi otoparka çekildi… Bulunamayan araçlar için ‘hırsızlık teminatı’ devrede

16.02.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremin acı izlerini her köşede görmek mümkün. Depremde on binlerce bina yıkılırken, enkazların altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. Hurdaya dönen yaklaşık 2 bin araç, belediyeye ait asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanda toplandı ve hasar tespiti yapılacak. Bununamayan araçlar içinse ‘hırsızlık teminatı’ devreye girecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Alana şu ana kadar yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta depremde binlerce araç da hasar gördü

Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor. Peki araç sahipleri kaskodan araç bedellerini alabilecekler mi? İşte yanıtı…

SEDDK’DEN TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ KARARI

SEDDK’DEN TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ KARARI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Depremden etkilenen bölgelerde trafik sigortası gecikmelerinde ilave prim uygulanmamasına ilişkin sektör duyurusu yaptı. Bu kapsamda 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçelerin yenileneceği ifade edildi.

Yeni poliçelerin yapımının durdurulduğu belirtilen açıklamada, “06.02.2023 tarihinde meydana gelen dep­remden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Di­yarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahraman­maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ille­rinde; 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Ga­zete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç­lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Ta­rife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli­ğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu tra­fik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilen­emesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldı­rılmasına karar verilmiştir” denildi.

KASKOSU OLAN DAHA RAHAT

KASKOSU OLAN DAHA RAHAT

Sigorta şirketlerinin depremde hasarı karşılaması için kasko yaptırmış olmak şart ayrıca o kaskodan da deprem poliçesinin çıkartılmamış olması gerekiyor. Uzmanlar aracında kaskosu olanların ödemelerini çok rahatlıkla alacaklağının altını çiziyor.

BULUNAMAYAN ARAÇLAR İÇİN HIRSIZLIK TEMİNATI

BULUNAMAYAN ARAÇLAR İÇİN HIRSIZLIK TEMİNATI

Sektör temsilcilerin araçların plakaları olmasa dahi sahibinin bulunabildiğinin altını çiziyor. Bu kapsamda araçları ortada olmasa bile kişiler ‘hırsızlık teminatı’ adı altında ödemelerini alabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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