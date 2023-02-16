Deprem ‘eski yeni’ demedi! Hepsi bu hale geldi: Binlercesi otoparka çekildi… Bulunamayan araçlar için ‘hırsızlık teminatı’ devrede

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Alana şu ana kadar yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi.
Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor. Peki araç sahipleri kaskodan araç bedellerini alabilecekler mi? İşte yanıtı…
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Depremden etkilenen bölgelerde trafik sigortası gecikmelerinde ilave prim uygulanmamasına ilişkin sektör duyurusu yaptı. Bu kapsamda 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçelerin yenileneceği ifade edildi.
Yeni poliçelerin yapımının durdurulduğu belirtilen açıklamada, “06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde; 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu trafik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilenemesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Sigorta şirketlerinin depremde hasarı karşılaması için kasko yaptırmış olmak şart ayrıca o kaskodan da deprem poliçesinin çıkartılmamış olması gerekiyor. Uzmanlar aracında kaskosu olanların ödemelerini çok rahatlıkla alacaklağının altını çiziyor.
Sektör temsilcilerin araçların plakaları olmasa dahi sahibinin bulunabildiğinin altını çiziyor. Bu kapsamda araçları ortada olmasa bile kişiler ‘hırsızlık teminatı’ adı altında ödemelerini alabiliyorlar.