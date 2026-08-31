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29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık Sakarya merkezli otobüs firması için konkordato kararı çıktı. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet verirken, 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi
Aleyna Türkmen

Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren VİB Turizm hakkında konkordato süreci başlatıldı. Sakarya merkezli Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi için mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi.

Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren kooperatifle ilgili karar, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde alındı. Mahkemenin ara kararıyla konkordato talebi kabul edilirken, sürecin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi 1

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 287. maddesi kapsamında geçici mühlet talebini kabul etti. Buna göre Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 12045 sicil numarasıyla kayıtlı Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi hakkında 28 Ağustos 2026 günü saat 14.00'ten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanmasına karar verildi.

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi 2

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından değerlendirmek amacıyla geçici konkordato komiserleri atanmasına hükmetti. Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser Listesi'nde bulunan Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar, 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti olarak görevlendirildi.

Komiser heyeti, kooperatifin mali durumunu ve konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimalini inceleyecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda şirketin mali yapısı ve konkordato projesinin uygulanabilirliği ele alınacak.

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi 3

VERGİ KAYITLARINDA 2024 VE 2025 DETAYI

Kooperatifin vergi levhasına yönelik yapılan incelemede 2024 ve 2025 yıllarında matrah beyan edilmediği görüldü. Bu durumun, ilgili yıllarda giderlerin gelirlerden daha yüksek gerçekleşmiş olması nedeniyle zarar oluşmuş olabileceğine veya net kâr elde edilememiş olabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/728 Esas sayılı dosyasında verilen 28 Ağustos 2026 tarihli ara kararla ilgili ilan da yayımlandı. Kararda, geçici mühlet kararının İİK'nın 287/3. fıkrası kapsamında verildiği ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının yakından inceleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konkordato firma otobüs
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