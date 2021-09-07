Destek Avans başvurusu nasıl yapılır? İBB Destek Avans başvurusu ne kadar?

Yeni projeyi sosyal medyadan yayınladığı video ile duyuran Başkan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili İstanbullular son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik. İştirak şirketimiz Belbim'in Denizbank ile yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. "Destek Avans" adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için."