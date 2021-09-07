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Destek Avans başvurusu nasıl yapılır? İBB Destek Avans başvurusu ne kadar?

07.09.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden paylaştığı gönderisinde dar gelirli vatandaşların bütçesini bir nebze rahatlatacak, yeni geliştirilen projeyi aktardı. Destek Avans kampanyası ile bin 200 TL'ye kadar sıfır faiz ile avans alınabiliyor. Üstelik faizsiz paranın geri ödemesi 100 TL olacak. İşte detaylar...

Dar gelirli vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla Destek Avans kampanyasının başlatıldığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyuruldu. Bin 200 TL'ye kadar alınan sıfır faizli avans Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabiliyor. İşte ayrıntılar...

DESTEK AVANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek Avans adı verilen proje ile dar gelirli ailelere faizsiz 600 veya bin 200 TL destek ödemesi sağlanacak.
Alınan para aylık 100 TL taksit ile geri ödenecek. Bu proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geliştirildi ve duyuruldu.
Destek avans başvurusu "https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/" adresi üzerinden yapılıyor.

FAİZSİZ AVANS SAĞLANACAK

FAİZSİZ AVANS SAĞLANACAK
Belbim ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile vatandaşlar 600 TL veya bin 200 TL avans kullanabilecek. İstanbulkart'lara yatacak olan avanslar ulaşım, İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanılabilecek.
Yeni projeyi sosyal medyadan yayınladığı video ile duyuran Başkan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili İstanbullular son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik. İştirak şirketimiz Belbim'in Denizbank ile yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. "Destek Avans" adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için."
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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