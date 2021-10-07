Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli açıkladı!

Üreticilerin merakla beklediği haber Bakan Pakdemirli tarafından duyuruldu. Üreticilere destek olacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, toplamda 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerinin üreticilere sağlanacağını ifade etti. Mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira destek ödemesi yapılacak. İşte detaylar...
DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?
Bakan Pakdemirli, üreticilere sağlanan destek ödemelerinin 8 Ekim 2021 Cuma günü hesaplara yatacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli yapmış olduğu açıklamada hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira destek sağlanacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira destek ödemesi yapılacağını belirtti.
Mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira ödeme sağlanacak.
Sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira hesaplara yatacak.
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