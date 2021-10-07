Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli açıkladı!

Üreticilerin merakla beklediği haber Bakan Pakdemirli tarafından duyuruldu. Üreticilere destek olacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, toplamda 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerinin üreticilere sağlanacağını ifade etti. Mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira destek ödemesi yapılacak. İşte detaylar...