Dev banka duyurdu! Borcu olanlar dikkat: Son günler…

Akbank, borcu olan müşterilerine yapılandırma imkanı tanıyor. Yapılandırma için başvuru yapılması isteniyor. Söz konusu işlemler, internet ortamından yapılabiliyor.

Akbank'tan borç erteleme imkânı

Akbank’ın yaptığı açıklamada, kredi ve kredi kartı borcu olan müşterileri için borç öteleme imkânı tanındığı kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada; “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin etkileri sebebiyle müşterilerin bireysel ve ticari kredilerinin 31 Haziran 2021’e dek olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine dek, kredi kartı ve artı para borçları da alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ertelenebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KREDİ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR? Akbank mobil veya Akbank internet şubesi üzerinden

Kredi, Kredi Hesaplarım, bölümüne giriş yaptıktan sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.