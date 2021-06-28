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Devlete yüzlerce memur alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri...

28.06.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlete yüzlerce memur alınacak. İŞKUR'un kamu memur alımı sayfasından açılan ilanda özellikle belediyelerdeki alımlar dikkat çekti. Zabıta memurundan itfaiyeci erine, mühendisten muhasebeciye kadar birçok kamu kurum ve kuruluşuna personel alınacak.

Belediye, İller Bankası, Adalet Bakanlığı gibi kurumların açtığı ilanlardaki pozisyonlara başvurudu bulunabilmek için KPSS'den belli bir puan almak gerekiyor. Bazı ilanlarda en az 50 puan almak yetiyor. İşte devlette memur olmak isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu, Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sivas'ın Akıncılar Belediyesi, Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, İller Bankası, Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Niğde'nin Yıldıztepe Belediyesi, Adalet Bakanlığı, İstanbul'un Güngören Belediyesi, Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ve Niğde'nin Alay Belediyesi personel ilanı açtı.

İşte alım yapılacak yerler ve kadrolar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 200 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular, 14 Haziran-30 Haziran tarihlerinde alınacak. Zabıta ilanına başvuracak kadın ve erkek adaylar KPSS'nin P3 puan türünden 70, P93 puan türünden de en az 60 puan alması gerekiyor.

Türk Akreditasyon Kurumundan Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Ve Hukuk Müşaviri Alımı

Türk Akreditasyon Kurumundan Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Ve Hukuk Müşaviri Alımı
Türk Akreditasyon Kurumu ise akreditasyon uzman yardımcılığı ve hukuk müşavirliği için sınav yapacak. Söz konusu ilana başvurmak için KPSS'den en az 70 puan almak gerekiyor. Sınava başvurular ise 16 Haziran - 30 Haziran tarihlerinde alınacak.
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Memur KPSS
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