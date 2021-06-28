Devlete yüzlerce memur alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri...

Belediye, İller Bankası, Adalet Bakanlığı gibi kurumların açtığı ilanlardaki pozisyonlara başvurudu bulunabilmek için KPSS'den belli bir puan almak gerekiyor. Bazı ilanlarda en az 50 puan almak yetiyor. İşte devlette memur olmak isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu, Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sivas'ın Akıncılar Belediyesi, Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, İller Bankası, Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Niğde'nin Yıldıztepe Belediyesi, Adalet Bakanlığı, İstanbul'un Güngören Belediyesi, Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ve Niğde'nin Alay Belediyesi personel ilanı açtı.

İşte alım yapılacak yerler ve kadrolar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 200 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular, 14 Haziran-30 Haziran tarihlerinde alınacak. Zabıta ilanına başvuracak kadın ve erkek adaylar KPSS'nin P3 puan türünden 70, P93 puan türünden de en az 60 puan alması gerekiyor.