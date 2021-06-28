Devlete yüzlerce memur alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri...

Belediye, İller Bankası, Adalet Bakanlığı gibi kurumların açtığı ilanlardaki pozisyonlara başvurudu bulunabilmek için KPSS'den belli bir puan almak gerekiyor. Bazı ilanlarda en az 50 puan almak yetiyor. İşte devlette memur olmak isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu, Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sivas'ın Akıncılar Belediyesi, Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, İller Bankası, Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Niğde'nin Yıldıztepe Belediyesi, Adalet Bakanlığı, İstanbul'un Güngören Belediyesi, Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ve Niğde'nin Alay Belediyesi personel ilanı açtı.
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