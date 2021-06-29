Devletten önemli destek! Şartları taşıyıp başvuran herkese 706 TL yatırılıyor!

Asgari ücret baz alınarak hesap yapıldığında rakam 706 TL’yi buluyor. Başvuran herkes şartları sağladığı takdirde bu maaştan yararlanabiliyor. Anne ve babanın ölümü durumunda öz çocukların yanı sıra evlat edinilen çocuklar da başvuru yapabiliyor.

Anne ve babalar vefat eden çocuklarından ölüm maaşı alabilir mi?

Acılı pek çok aile evladını kaybettiğini manevi anlamda büyük zorluklar yaşıyor. Devlet bazı şartları taşıyan anne ve babaların çocuklarının vefat etmesiyle birlikte maaş bağlıyor. Nasıl ki çocuklar yetim aylığı alırken, onlar da evlatlarından ölüm aylığı alabiliyor. Bu noktadaki en önemli husus ise evlat edinilen çocukların vefatı durumunda anne ve babalara ölüm aylığı bağlanıp bağlanmayacağı. Yasalar bu konuda anne ve babalara maaş bağlanmayacağını söylüyor. Yani ölüm aylığı alabilmek için çocuğun biyolojik olarak da size ait olması bekleniyor.

Ölüm aylığı almak için şartlar nelerdir? Sosyal güvenlik mevzuatı vefat eden sigortalıların yakınlarına maaş bağlanması ile ilgili hükümler içermektedir. Vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına ölüm maaşı bağlanıyor. Eşler her şartta yani çalışsa da emekli olsa da ölüm maaşı alırken kız çocuklarının yetim maaşı alabilmeleri için bir gelirlerinin olmaması isteniyor. Bu arada vefat eden çocuklardan anne ve babalarına da ölüm maaşı bağlanabiliyor. Bu konu ile ilgili düzenleme ise 5510 sayılı yasının 34. maddesinde düzenleniyor.

Bu maddenin d bendinde şu hüküm yer alıyor: "Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i, oranında aylık bağlanır”

Şartlar şöyle: 1- Ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından artan bir hisse olması gerekir