Dicle Canova emeklilerin durumunu sordu, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yanıt verdi

Emeklilerle ilgili rapor hazırlandığını belirten Muhammet Emin Akbaşoğlu, plan ve bütçe komisyon öncesinde raporun tamamlanacağını belirtti. Başta emekliler olmak üzere toplumun bazı sıkıntıları olduğunu bildiklerini belirten Akbaşoğlu, 'Pandemi dönemini geride bıraktık, enflasyonla mücadelemiz sürüyor' dedi.
'2025 ve 2025'da ekonomik olarak çok daha iyi noktada olacağız' ifadesini kullanan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın emeklilerin kök maaş problemiyle ilgili sorduğu soruya ilginç bir yanıt verdi.
Muhammet Emin Akbaşoğlu; "Emekliler için bir rapor hazırlıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu öncesi bu gündeme gelecek.
Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuz şunu bilsin evet bazı sıkıntılar var ama enflasyonla mücadelemiz devam ediyor.
Bu konuda herkes emin olsun biz 2025 ve 2026'da çok daha iyi noktada olacağız." ifadelerini kullandı.
Dicle Canova'nın sorusu: 'Emeklilerin geçinemediği bir gerçek, kök maaşla alakalı sorunlar var. Kök maaşla ilgili düzenleme Aralık ayına kadar yapılır mı?'