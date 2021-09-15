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Dijital Türk Lirası nedir? Dijital Türk Lirası ne zaman çıkacak?

15.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) katılımı ile Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturdu ve Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesinde bir sonraki aşamaya geçti. İşte merak edilenler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, Banka'nın, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi. Bununla birlikte dijital Türk Lirası'nın ne anlama geldiği merak konusu oldu.

DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR?

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin, teknoloji paydaşlarının katılımı ile sonraki aşamaya taşındığı duyuru ile bildirildi. Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri, teknoloji paydaşlarının katılımıyla yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur."
Prejeye ilişkin yapılan duyurunun devamında şu ifadeler yer aldı: "Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında, TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır. TCMB'nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir."
Duyuruda, farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlanınca ve mimari kurguların denemeleri sonuç verince, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespitinin amaçlandığının altı çizildi. Birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022'de kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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