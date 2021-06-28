Dikkat! Herkes başvurabilir: Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL alacak!

Anne, babalar çocukları doğdukları andan itibaren gelecek için yatırım yapmaya başlıyor. Bu yatırımlardan biri ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bu sistem ile artık 18 yaşından küçük çocuklar için de ayda 200 TL yatırarak 538 bin TL’ye kadar birikim yapabilirsiniz.

Ayda 200 TL’ye 538 bin TL’lik birikim

Ayda 200 TL çocuğunu için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne attığınızda 538 bin TL birikim mümkün olacak.

Böylelikle ebeveynler çocukları için gerçekleştirmek istediği birikim ile büyük bir tasarruf sağlayacak. Devletin bu sistemde katkısı ise yüzde 25 oranında olacak

18 yaş altındakiler de BES’e başvurabilecek 18 yaşın altındaki çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girişi ile birlikte yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu sistem için yeni bir dönem başladı.

18 yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması, tasarruf potansiyelini de artırıyor.