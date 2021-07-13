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Dikkat son gün 31 Temmuz! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?

13.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi olanlar, MTV borçlarının ikinci taksitini temmuz ayı itibarıyla ödemeye başladı. Bankalar aracılığıyla ödenecek tutarı taksitlere böldürüp ödeme kolaylığından yararlanabilirsiniz. Ancak 31 Temmuz tarihine dikkat!

Aracı bulunanlar yılda iki kere devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. MTV’nin birinci taksiti ocak ayında, ikinci taksiti temmuz ayında alınıyor. MTV’nin ikinci taksitini ödemek için pek çok banka kolaylık sağladı, ancak her ne kadar son ödeme tarihi Ağustos’un başına uzatılsa da avantajlar 31 Temmuz’a kadar sürecek. İşte liste liste kolaylık sağlayan bankalar….

MTV’NİN SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

1 Temmuz itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemesi başladı. MTV ödemelerinde aracın cinsine, motor hacmine, yaşına ve 2018’den önce trafik çıkışının olup olmadığına bakılarak hesap yapılıyor. Normal şartlarda MTV ödemeleri 31 Temmuz itibarıyla sona eriyor. Ancak bu sene 31 Temmuz tarihi hafta sonuna denk gelmesinden ötürü tarih 2 Ağustos’a uzatıldı. Ancak bankaların fırsatlarından yararlanmak isteyenler 31 Temmuz tarihine kadar başvurması gerekiyor.

MTV ödemesinde kolaylık sağlayan bankalar

MTV ödemesinde kolaylık sağlayan bazı bankaların kampanya tarihi 31 Temmuz itibarıyla son buluyor. Ödeme yaparken bu tarihe dikkat etmekte fayda var. İşte o bankaların listesi:

VakıfBank:

VakıfBank:
Worldcard ile 31 Temmuz'a kadar sadece banka kanallarından yapılan MTV ödemelerine, işlem anında faizsiz 2 veya 3 taksit imkânı veriliyor. Vergi dairesinin adresi olan gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV ödemeleri kampanyaya dahil değil.

İş Bankası:

İş Bankası:
İş Bankası Ticari Kredi Kart'ıyla Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamaları üstünden ya da gib.gov.tr üstünden 'Maximum Mobil ile Öde' seçeneği ile gerçekleştirilen 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit, İşCep ve internet şubesinden yapılan 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 2 taksit fırsatı sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

Yapı Kredi:

Yapı Kredi:
MTV ödemesini Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, banka şubeleri ya da gib.gov.tr'den Yapı Kredi kredi kartıyla yapanlara 3 taksit imkanı veriyor. Ayrıca gib.gov.tr'den World Pay QR kodla ödeyenlere 4 taksit sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

Halkbank:

Halkbank:
Paraf ile Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr'den yapılacak MTV ödemelerine 3 taksit imkanı sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.
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Anahtar Kelimeler:
MTV Akbank
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