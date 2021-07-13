Dikkat son gün 31 Temmuz! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?

Aracı bulunanlar yılda iki kere devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. MTV’nin birinci taksiti ocak ayında, ikinci taksiti temmuz ayında alınıyor. MTV’nin ikinci taksitini ödemek için pek çok banka kolaylık sağladı, ancak her ne kadar son ödeme tarihi Ağustos’un başına uzatılsa da avantajlar 31 Temmuz’a kadar sürecek. İşte liste liste kolaylık sağlayan bankalar….

MTV’NİN SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

1 Temmuz itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemesi başladı. MTV ödemelerinde aracın cinsine, motor hacmine, yaşına ve 2018’den önce trafik çıkışının olup olmadığına bakılarak hesap yapılıyor. Normal şartlarda MTV ödemeleri 31 Temmuz itibarıyla sona eriyor. Ancak bu sene 31 Temmuz tarihi hafta sonuna denk gelmesinden ötürü tarih 2 Ağustos’a uzatıldı. Ancak bankaların fırsatlarından yararlanmak isteyenler 31 Temmuz tarihine kadar başvurması gerekiyor.