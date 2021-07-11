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  4. Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat: Son 3 gün! Yönü belli oluyor…

Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat: Son 3 gün! Yönü belli oluyor…

11.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayından bu yana borsada devam eden baskı, hafta sonunda da sürüyor. 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gözler, tüm piyasaları ilgilendiren faiz kararına çevriliyken, altın ve dolar yatırımı olanlar ise oldukça heyecanlı.

Dolar ve altın yatırımı yapan kişiler, 14 Temmuz tarihinde yapılacak olan PPK toplantısından çıkacak faiz kararını bekliyor. PPK toplantısının bekleyişi devam ederken, diğer yandan BİST 100 endeksi de 28 Haziran’dan bu yana bin 399 seviyesinin üzerine çıkamıyor. BİST, son haftada en yüksek 1.370 – 1.399 bandında hareketlerde bulundu. Bu süre zarfında ise BİST en düşük 1.350 olarak gözlemlendi.

10,24’e geriledi!

BİST 100 Endeks hisselerinin hacmi, 12, milyar lira seviyesinden, 10,1 milyar TL’ye kadar geriledi. Borsadaki hisselerin ortalama fiyat – kazanç oranı 2020 yılının Aralık ayında 18,64 seviyesinde bulunuyordu. Ancak bu rakam 9 Temmuz 2021 tarihinde 10,24’e kadar geriledi.
Buna bağlı olarak değerleme oranları da aynı şekilde aşağı yönlü hareket ediyor. Enflasyon verileri ise şu an için faiz rakamlarında bir hareket sinyali vermedi.
Bunun yanında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 17,53, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 42,89 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası’nın faiz değişikliği

Merkez Bankası’nın faiz değişikliği
Üretici fiyatlarının son 4 ay içerisinde yüzde 4 artış gösterdiği kaydedildi. Merkez Bankası’nın, enflasyondaki artışı da göz önünde bulundurarak 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan PPK toplantısında faiz değişikliğe gitmeyeceği düşünülüyor.
Enflasyon ve döviz kurundaki yüksek seyrin korunması için tasarruf sahiplerinin altın ve dolar yönelimini de devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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