Dün düşüşe geçen altında yukarı yönlü hareket! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? (13 Mart 2024 Çarşamba altın fiyatları)

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.