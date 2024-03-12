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Dünyaca ünlü bankadan Merkez Bankası ve seçim sonrası döviz kuru tahmini! '300-500 baz puan...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.03.2024 11:31
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Dünyaca ünlü Bank of America bankası ekonomistleri Merkez Bankası'nın nisan ayında 300 ila 500 baz puan faiz artışına gideceğini tahmin etti. Banka 31 Mart yerel seçimleri sonrası döviz kuru için de beklentilerini paylaştı.

Bank of America Securities ekonomistleri Nisan ayında TCMB'den 300-500 baz puanlık faiz artışı olabileceğini belirtti. Banka, döviz kurlarındaki yükselişlerin geçici olduğunu belirterek 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ani bir artış beklemediklerini kaydetti.


Anlık Borsa

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

İlave faiz artışlarının şu aşamada baz senaryoları olmadığı belirten ekonomistler, TCMB’nin seçtiği patika ne olursa olsun, ikinci yarıda Türk varlıklarında “iyimser olmak için alan olduğunu” düşünüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB beklentilerini paylaşan ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

Açıklamada "Bu yılın 2. yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında TCMB'nin 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış Mart ayı enflasyon verisine bağlı olacaktır. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri 2. çeyrekte yeniden başlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Politikanın daha da sıkılaşmasını ve verilerin yaza doğru iyileşmesini bekleyen ekonomistler ilk çeyrekteki kötümserliğin muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

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