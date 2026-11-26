Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 26 Kasım(bugün) itibarıyla indirime gidildi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD-İran arasındaki savaşın soğuması petrol arzının hızlı artması fiyatları aşağı çekiyor. Motorinin litre fiyatına 4,32 lira indirim yapıldı.

MOTORİNE 4 LİRA 32 KURUŞ İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 4,32 lira indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte İstanbul'da motorin 84,60 liraya, Ankara'da 85,70 liraya, İzmir'de 86 liraya, doğu illerinde ise 87,40 liraya geriledi.

Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 20 Kasım'da da 6 lira 58 kuruş indirim yapılmıştı. Son fiyat değişikliğiyle birlikte motorinde bir hafta içerisinde yapılan toplam indirim 10 lira 90 kuruşa ulaştı. Böylece 50 litrelik deposunu dolduran bir araç sahibinin yakıt maliyeti bir hafta öncesine göre yaklaşık 545 lira azaldı.

Motorinde yapılan indirim sonrası gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarına göre 27 Kasım Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin kesin tutarının gün içerisinde netleşecek.