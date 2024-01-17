"Dünyanın en değerli markası" 20 markası belli oldu, taht el değiştirdi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" çalışması sonuçlandı. Değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolara çıkaran Apple "dünyanın en değerli markası" oldu. Apple, en yakın takipçisine 176,2 milyar dolar fark attı. 2021 ve 2022 yıllarında da listede ilk sırada yer alan Apple, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptırmıştı.



