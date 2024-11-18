Dünyanın gözü asgari ücrette! Deutsche Bank'tan sonra Morgan Stanley'de açıkladı! İşte 2025 yılında olası maaş beklentisi

Türk ekonomisi için kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirten ABD'li banka, "Hizmet enflasyonundaki ani artışlar kısmen bazı fiyat kontrollerinin (kira ve bazı eğitim hizmetlerinde) kaldırılmasından kaynaklandı, ancak yüksek enflasyon beklentileri ve dirençli iç talep de bir rol oynayarak hizmet sektörü firmalarının fiyat belirleme gücünü destekledi" sözlerine raporunda yer verdi.