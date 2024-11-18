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Dünyanın gözü asgari ücrette! Deutsche Bank'tan sonra Morgan Stanley'de açıkladı! İşte 2025 yılında olası maaş beklentisi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 12:37
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Sadece Türkiye'yi değil Dünya'nın da merakla beklediği asgari ücret için artık çok az bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken ABD'li yatırım bankasından da bir tahmin geldi. Banka, asgari ücret tahmini üzerinden 2025 yılında Türk ekonomisinde neler olabileceğini anlattı.

Asgari ücret için geri sayım başladı. Dev ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gelişmekte olan ekonomileri değerlendirdiği bir yazısında Türk ekonomisi için de açıklamalarda bulundu. Dev banka 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağının üzerinden Türk ekonomisi içim kritik tahminlerde bulundu.

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FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GELECEK YIL İŞARET EDİLDİ

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GELECEK YIL İŞARET EDİLDİ

Banka, Türkiye'nin ılımlı büyüme ve yüzde 20'nin ortalarına doğru devam eden enflasyon düşüşü öngördüğünü ve bunun da gelecek yıl kademeli bir faiz indirimi döngüsünün yolunu açmasını beklediğini açıkladı.

Türk ekonomisi için kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirten ABD'li banka, "Hizmet enflasyonundaki ani artışlar kısmen bazı fiyat kontrollerinin (kira ve bazı eğitim hizmetlerinde) kaldırılmasından kaynaklandı, ancak yüksek enflasyon beklentileri ve dirençli iç talep de bir rol oynayarak hizmet sektörü firmalarının fiyat belirleme gücünü destekledi" sözlerine raporunda yer verdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TAHMİN

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TAHMİN

Gerçek faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağına dair kendi beklentisini temel alan kurum, liranın reel olarak değer kazanmasının devam etmesini (özellikle 2025 ilk çeyrekte) ve iç talepte ve enflasyon beklentilerinde kademeli bir yumuşamayı, Aralık 2024'teki yüzde 44,5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekleyen faktörler olarak hesaba kattığını dile getirdi.

Bu tahminlerin, Ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış ve yeni yılda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış varsayımına dayandığı ifade edildi.

KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Kademeli bir faiz indirimi beklediğini ifade eden banka, TCMB'nin, son enflasyon raporunda önemli yukarı yönlü revizyonlar yaptığını ve şimdi manşet enflasyonu 2025 sonuna kadar yüzde 21 ve 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngördüğünü hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
TCMB Morgan Stanley asgari ücret 2025
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