Dünyanın gözü savaşlar, saldırı ve gerilimlerdeydi! Silahlanma yarışı hız kazandı! İşte savunma harcamalarına en çok para ayıran ülkeler

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail ve Filistin saldırıları, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimler dünyanın gündemindeyken ülkelerin silahlanmaları da hızlandı. 2023 yılında dünya ülkeleri silahlanma için 2,4 trilyon dolar harcadı. Zirvedeki ülke ise ABD oldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) “Dünya Askerî Harcamalarındaki Eğilimler, 2023” raporunu yayınladı. ABD’nin zirvede yer aldığı listede 296 milyar dolar ile Çin ikinci, 109 milyar dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı.
Askeri harcamalara ayrılan tutar 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artarak 2,443 trilyon dolara yükseldi.
2023 yılında NATO üyesi ülkeler, askerî harcamalara 1 trilyon 341 milyar dolar oldu.
ABD’nin askeri harcamaları 2023’te yüzde 2,3 artarak 916 milyar dolara yükseldi.
Rusya’nın askeri harcamaları ise 2023’te yüzde 24 artarak 109 milyar dolara yükseldi.