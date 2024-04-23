Dünyanın gözü savaşlar, saldırı ve gerilimlerdeydi! Silahlanma yarışı hız kazandı! İşte savunma harcamalarına en çok para ayıran ülkeler

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail ve Filistin saldırıları, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimler dünyanın gündemindeyken ülkelerin silahlanmaları da hızlandı. 2023 yılında dünya ülkeleri silahlanma için 2,4 trilyon dolar harcadı. Zirvedeki ülke ise ABD oldu.



