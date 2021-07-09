e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır 2021? Bu yıl bayram harçlığı veriliyor mu?

Koronavirüs salgını sürecinde işsizlik ve kapanmalar nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verildiği iddia edilen bayram harçlığını merak etmeye başladı. E Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği öne sürülen bayram harçlığına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı veriliyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...
Bayram harçlığı bu yıl verilecek mi?
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bayram harçlığı konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dar gelirli ve işsiz kalan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden 1000 TL'lik yardım yapılmıştı.
Kurban Bayramına kısa bir süre kala ise bayram harçlığı verileceği haberleri sosyal medyada dolaşmaya başlandı. Bu kapsamda maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl 500 TL yardım edileceği iddia edildi.
Başvuruların e Devlet üzerinde bulunan 'Açık Kapı' siteminden gerçekleştirileceği söylenmişti.
65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürüldü.
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