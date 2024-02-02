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Eczaneye giden eli boş dönüyor: Kriz büyüyor, bir firma ilaçlarını piyasadan çekti, muadili de yok!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.02.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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Döviz kurlarındaki artış ilaç sektörünü etkilemeye devam ediyor. Büyük bir uluslararası ilaç şirketi Türkiye'den çekilme kararı aldı. Hastalar ilaç bulmakta zorlanıyor.

Büyük bir uluslararası ilaç şirketi Türkiye'den çekilme kararı aldı. Artan döviz kuru ilaç sektörünü etkilemeye devam ediyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar eczaneden eli boş dönüyor.

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HaberTürk TV'de yer alan habere göre, Yabancı bir ilaç firması 14 kalem ürünün Türkiye pazarındaki satışını durdurdu. Demans, epilepsi, migren hastaları bu ilaçların muadillerini de bulamıyor.

Eczacı İsmail Toprak, "Ben yaklaşık 35 yıllık eczacıyım. Bu yıla kadar bu kadar yok ilaçla karşılaşmadık. Kalp, tansiyon hastaları, yaşı ilerlemiş insanlar, kanser hastaları, acil kullanılması gereken yaşamsal ilaçlara yok demek zorunda kalıyoruz " dedi.

İlaç krizine ilişkin olarak İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, "O ilacı üreten firmanın Türkiye'de istediği fiyatı devletten alamaması, piyasa vermemesi çok basit bir mantık aslında. Ama sonuçları vahim bir mantık" değerlendirmesini yaptı. Özcan, "Uzun zamandır bu ilaçları kullanan özellikle kronik hastalar bu ilaca erişemeyecekler.Olabiliyorsa eğer doktor tedavi sonunda yeni bir tedavi belirlemek durumunda" ifadesini kullandı. Muadili olmayan ilaçları kullanan hastaların yeniden doktorlarının kapısını çalması gerekiyor.

Konuyla Türk Eczacılar Birliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada bir an önce tedbir alınması gerektiği ve yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Eczane firma kriz muadil piyasa
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