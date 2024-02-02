Eczaneye giden eli boş dönüyor: Kriz büyüyor, bir firma ilaçlarını piyasadan çekti, muadili de yok!

İlaç krizine ilişkin olarak İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, "O ilacı üreten firmanın Türkiye'de istediği fiyatı devletten alamaması, piyasa vermemesi çok basit bir mantık aslında. Ama sonuçları vahim bir mantık" değerlendirmesini yaptı. Özcan, "Uzun zamandır bu ilaçları kullanan özellikle kronik hastalar bu ilaca erişemeyecekler.Olabiliyorsa eğer doktor tedavi sonunda yeni bir tedavi belirlemek durumunda" ifadesini kullandı. Muadili olmayan ilaçları kullanan hastaların yeniden doktorlarının kapısını çalması gerekiyor.