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Edirne'ye akın ettiler! 'Türkiye'de fiyatlar ucuz, günlük bin euro harcıyoruz'

16.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanınmasının ardından Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısında patlama yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen turistler soluğu alışveriş merkezi, market, çarşı ve pazarlarda alıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların ucuz olduğunu belirterek günlük bin Euro civarı harcadıklarını söyledi. Oluşan yoğunluk ise Edirne esnafının yüzünü güldürdü.

Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turist sayısı her geçen gün artıyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen turistler soluğu alışveriş merkezi, market, çarşı ve pazarlarda aldı. Tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla ülkeye giriş yapan turistler gerekli tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı. Turistler, fiyatların ucuz olduğunu belirterek günlük bin Euro civarı harcadıklarını söyledi. Oluşan yoğunluk ise Edirne esnafının yüzünü güldürdü. Araçlarının bagajlarını dolduran Bulgarlar ülkelerine dönmek Edirne’den ayrıldı. Bazı Bulgar vatandaşları ise kentteki otellerde konaklıyor.

“BİN EURO HARCADIK”

“BİN EURO HARCADIK”
Fiyatların çok ucuz olduğunu söyleyen Gülcen Angelova, “Senede üç kez geliyoruz, bugün bin Euro harcayacağız. Okullar açılıyor, çocuklar için okul alışverişi yapacağız” dedi.

“FİYATLAR ÇOK UYGUN”

“FİYATLAR ÇOK UYGUN”
Bulgaristan Filibe’den arkadaşının doğum günü hazırlıkları için Edirne’ye gelen İvana Nieva, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Arkadaşımın doğum günü var kendine buradan bir şeyler almak için geldi bende ona eşlik etmeye geldim. Edirne renkli ve güzel bir yer. Beğendiğim her şeyi aldım. Fiyatlar çok uygun’ diye konuştu.

“TİCARETE GELDİK”

“TİCARETE GELDİK”

Türkiye’de ticaret için bulunduğunu söyleyen Sezgin Kamil, Bulgaristan’nın Gabrova kentinden geldiğini ifade ederek “Ticarete geldik, boş vakitlerde geziyoruz. Gabrova’dan daha ucuz” şeklinde konuştu.

“YÜZDE OTUZLUK ARTIŞ VAR”

“YÜZDE OTUZLUK ARTIŞ VAR”

Satışların arttığını vurgulayan giyim esnafı Salim Mızrak “Turistler kimlik ile giriş yaptıkları için haftalık yüzde otuzluk bir artış var bu da yirmi bin kişi yapıyor yaklaşık. Bu hem Edirne için hem de pazarcı esnafı için çok güzel. Herkesin işleri iyi. Gelen turistler de biz de durumdan memnunuz” ifadelerini kullandı.
Pazarcı esnafı Enver Yeşildurak ise, Bulgaristan vatandaşlarının paralarının değerli olduğundan dolayı bütün alışveriş ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. vatandaşlarının paralarının değerli olayı bütün alışveriş ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne bulgar
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