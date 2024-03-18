'Ekranda gördüğünüz o külçe altınlar yok Türkiye'de...' dedi: 'Cebinde dolar olana acıyorum' Seçim öncesi en kritik haftada İslam Memiş'ten olay piyasa yorumu

31 Mart yerel seçimleri öncesi piyasalarda en kritik haftaya giriyoruz. Bu hafta Çarşamba günü önce ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Hemen ardından yani Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) seçimler öncesi son faiz kararını duyuracak. Piyasalarda Fed’in de TCMB’nin de faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak hem Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları hem de Merkez Bankası PPK toplantı metninde verilecek mesajlar piyasanın odak noktasında bulunuyor.

ALTIN VE DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Tüm bu gelişmelerle yeni haftada ons altın tarafında hafif geri çekilme yaşanıyor. Ons Altın 2200 seviyesine yükselmesinin ardından, sert yükseliş sonrasında soluklanma yaşıyor. Bu sabah ise 2160 dolara kadar çıksa da 2150 dolar seviyesine geri dönmüş durumda. Yurt içinde gram altın fiyatı ekranlarda 2403 liradan satış 2198 liradan alış fiyatı sunuyor. Aradaki makas ise 200 lirayı aşmış durumda. Çeyrek altın 4258 liradan, Cumhuriyet altını da 17.898 liradan değerleniyor.

Döviz tarafında ise dolar/TL kuru 32,29 TL seviyelerinde hareket ederken, euro/TL 35,21 lira seviyelerinde bulunuyor.



