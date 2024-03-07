Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! Tarla, arsa, ev, dükkan, altın... Banka hesaplarına kadar paylaştı

BANKA HESAPLARI

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi. Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.