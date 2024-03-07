Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! Tarla, arsa, ev, dükkan, altın... Banka hesaplarına kadar paylaştı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kafa kafaya bir seçim yarışı olduğu gözlenen İstanbul'da seçim sonuçları şimdiden merak edilirken, anket sonuçları da yakından takip ediliyor. İki aday da seçim çalışmalarına son dönem de hız verirken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İmamoğlu, eşiyle birlikte tüm mal varlığını açıkladı. Üzerine olan tarla, arsa, ev ve dükkanları paylaşan İmamoğlu, takılar ve banka hesabına kadar paylaştı. İşte detaylar...
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu, kendisinin ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıkladı.
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arsası olduğu görüldü.
Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi.
Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Wolsvagen' marak JİP'i olduğu belirtildi.
Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.
Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi. Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.
Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.