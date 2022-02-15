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Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?

15.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı. Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor. Peki sistem nasıl işleyecek?

Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için uygulamayı planladığı pakette sona gelindi. Hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomide önlem ve tedbirleri açıkladığı toplantıda detayları paylaşılan sistem ile vatandaşın evinde tuttuğu altınların işlenerek finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor.

Buna göre elinde bilezik, çeyrek altın, gram altın ya da altın kolye olan bir vatandaş sisteme akredite olmuş bir kuyumcuya gelerek altınlarını verip karşılığında bir sertifika alıyor. Vatandaşın verdiği altınların toplam ağırlığı 30 gramsa bankada vatandaş adına 30 gramlık bir altın mevduatı hesabı açılıyor.
Vatandaş isterse daha sonra buraya yeni altınlar da getirebiliyor. Şu an net olmasa da vatandaşa bu hesap için bir vade faizi verilmesi de planlanıyor. Vatandaş daha sonra altınını almak istediğinde sertifikasıyla gidip verdiği altınları gram ya da çeyrek altın olarak geri alabiliyor. Ama bilezik gibi altın ürünlerini daha sonra yine bilezik olarak alamıyor. Bunu da eşdeğer gram ağırlığı kadar gram ya da çeyrek altın olarak alabiliyor. Sistemin mart ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor ancak henüz üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

"3-4 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

"3-4 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"
Anadolu insanının altına verdiği önemi ve altına bakış açısını çok iyi bildiklerini söyleyen İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ayşen Esen, "Bu sistem bugün ortaya çıkmadı. Yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalışılıyor ve son birkaç yıldır kısmen uygulanıyor. Şu an üzerinde revizeler yapıldı. Daha önce altını fiziki olarak almak mümkün değildi. Vatandaşa da çok iyi anlatılması gerekiyor. Özellikle bunun bir altın bozdurma işlemi olmadığını anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KUYUMCULARA GÜVEN ÖNEMLİ"

"KUYUMCULARA GÜVEN ÖNEMLİ"
Ankara'da kuyumculuk yapan Ahmet Balaban, şu an için insanların bu konuda bir ilgisinin bulunmadığını söylüyor. Vatandaşların bu gelişmeden tam olarak haberdar olmadığını söyleyen Balaban'a göre burada en kritik nokta seçilecek kuyumculara duyulan güven.
Balaban, "İnsanlar daha önce altınlarını verdikleri kuyumcularla sorunlar yaşadı. Bazı esnaflar o altınları alıp kayboldu. Çok büyük mağduriyetler oldu. Bu örnekler insanların uygulamaya sıcak bakmasını engelleyebilir" diyor. Kuyumcu esnafının büyük bir bölümü ise uygulama hakkında tam olarak bilgisinin olmadığını belirtiyor.
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