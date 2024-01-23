Emekli, asgari ücretliden sonra sıra özel sektör çalışanlarında, gözler şubat maaşında, zamlar ne kadar olur ekonomist Bayram anlattı: "Yüzde 40'tan..."

Asgari ücrete 49.11, memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 42.60 oranında zam yapıldı. Özel sektör çalışanları da zamlı maaşlarını şubat ayında öğrenecek. Peki özel sektör çalışanlarının zam oranı kriteri neler, zamlar ne kadar olur? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram özel sektörde şirketlerin kabul ettiği zam oranı yüzde 40'lar civarında olduğunu belirtti. Bayram, "Yüzde 40’tan fazla zam yapılabileceğini düşünmüyorum." düşüncesini dile getirdi.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Asgari ücret, memur ve emekli maaşları belli oldu. Sıra artık özel sektörde, 1 Şubat itibarıyla özel sektör zamlı maaşlarını alacak. Burada baremler var. Yüzde 49’luk asgari ücret artışı var. Yüzde 49.25’lik memur ve memur emeklisine artış var. Yüzde 42.60 oranında SSK ile Bağkur emeklilerine artış yapıldı. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 64.77 olarak açıklandı.
"Tüm bunlar göz önünde bulundurularak her bir işletme kendi açısından bir ücret skalası belirleyecektir. Ücret skalası belirlenirken, daha az maaş alana daha fazla zam yapılması, daha fazla maaşı olana daha az artış yapılması gündeme gelebilir veya performans iyileştirmeleri yapılabilir. Maaş verilir şirketler bunu performansa bağlı olarak da düşünebilir. ‘Şu kadar satış yaparsan, iş yaparsan maaşın bu olabilir’ şeklinde bir belirleme yapabilir."
"Özel sektörde ortalama olarak son 6 aylık enflasyon farkı kadar yani yüzde 40 ortalamalarında gezen bir artış olacağını düşünüyorum. Özel sektöre sıkı para politikası uygulandığından dolayı krediye erişim zor. Bu noktadan bakacak olursak maaş zamlarını her işletmenin kaldırıp kaldıramayacağı ayrı bir tartışma konusu."
"Asgari ücret tamamen bütün kalemleri ilgilendirmiyor. Asgari ücrete zam yapıldı diye herkese yüzde 49’luk zam yapılacak diye bir şey yok. Bu doğru değildir. Hizmet sektörü çalışanları için bile yüzde 49’luk zam gösterge değildir. Düşük ücret alanlar için asgari ücrete yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Ortalama ise enflasyon oranları düzeyinde gerçekleşebilir. Bu da yüzde 40 oranında bir artış olabilir."
"Özel sektörde şirketlerin kabul ettiği zam oranı yüzde 40'lar civarı. Yüzde 40’tan fazla zam yapılabileceğini düşünmüyorum. Kurumsal şirketlerin kendi kriterleri var, bu kriterler doğrultusunda artışlar daha yüksek olabiliyor. Hizmet sektöründe ve kalifiye eleman noktasında daha yüksek artışlar yapılabilir."