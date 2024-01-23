Emekli, asgari ücretliden sonra sıra özel sektör çalışanlarında, gözler şubat maaşında, zamlar ne kadar olur ekonomist Bayram anlattı: "Yüzde 40'tan..."

"Tüm bunlar göz önünde bulundurularak her bir işletme kendi açısından bir ücret skalası belirleyecektir. Ücret skalası belirlenirken, daha az maaş alana daha fazla zam yapılması, daha fazla maaşı olana daha az artış yapılması gündeme gelebilir veya performans iyileştirmeleri yapılabilir. Maaş verilir şirketler bunu performansa bağlı olarak da düşünebilir. ‘Şu kadar satış yaparsan, iş yaparsan maaşın bu olabilir’ şeklinde bir belirleme yapabilir."