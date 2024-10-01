Emekli banka promosyonu 24 bin TL'ye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı 'Emeklinin işine geliyor' Kredi faizinden market harcamasına... Yüzde 50 indirim

Milyonlarca emekli, emekli banka promosyonlarını takip ederken emekliye yönelik banka kampanyaları da araştırılıyor. Emekliye ekim ayı banka promosyonları değişti. Yeni rakamlar da belli oldu. Bankaların emekliler için yaptığı kampanyalar incelendiğinde 3 kalem içerisinde promosyon miktarları, ilave hizmetler ve indirim kampanyaları yer alıyor. Buna göre; promosyon miktarları arttı, maaşa göre 5 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor. Diğer yandan ilave hizmetler sunuluyor. Bunlar da; limit üstü para çekme, ücretsiz EFT, havale imkanı, aidatsız kredi kartı, özel kredi faizleri, kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi olarak sıralanıyor. Bir diğeri ise indirim kampanyaları. Market harcamalarında yüzde 10, sağlık harcamalarında yüzde 10-20, eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinemada yüzde 50 olarak sıralanıyor. İşte detaylar...

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON 24 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

A Para'da konuşan Faruk Erdem, emeklilere yönelik banka kampanyalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Promosyon miktarları arttı. Bankadan maaşımı 3 yıl önce sizden alacağım sözünü verdikten sonra bu parayı alıyorsunuz. En düşük promosyon miktarı 5 bin TL ile 12 bin TL'ye çıkarılmıştı. Buradaki farkı da maaşınız belirliyor. Özel bankalar rekabete girdikleri için 24 bin TL'ye kadar çıkan bir promosyon söz konusu. Aslında en düşük promosyon emekliler açısında baktığın zaman, 12 bin TL'lik taban aylığa göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor ama biz 5 bini de aldık. 5 bini de dul, yetim maaşı alanlar var, onların maaşı daha düşük olduğu için orada 5 bin TL'lik de promosyon var. Promosyonunuzu aldığınızda cayma hakkı diye bir şey var. Kalan kısmın parasını iade edip yeni promosyonunuzu alıyorsunuz. Hatta geri ödeyeceğiniz miktarı da yeni ödeyeceği miktardan düşüp veriyor size. O yüzden emekliler bu cayma hakkını sonsuza kadar kullanabilirler, bu bir hak.

KREDİDE EMEKLİLERE ÖZEL FAİZ VE VADE ORANLARI

Promosyonunuzu aldığınız bankada ilave hizmetlerden de ücretsiz yararlanma imkanları var. ATM'lerde para çekme limiti var, onun üstünde çektiğin zaman ödeme yapıyorsun, dolayısıyla limit üstü para çektiği zaman emekli ödeme yapmıyor. Ücretsiz EFT, havale var. Emeklilere ödenen kredi kartlarında aidat alınmıyor. Kredi alınacağı zaman özel faiz ve vade oranları kullanılıyor. Kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi de bankalar tarafından verilen ilave hizmetler.

MARKET, SAĞLIK, ECZANE VE KÜLTÜREL FAALİYET HARCAMALARINDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM

olan indirim kampanyaları ise biraz yeni, özellikle kamu bankalarının başlattığı bir uygulama. Özellikle market harcamalarında yüzde 10'luk bir indirim sağlıyor bazı kamu bankaları, tabii emeklilerin o bankaların kartıyla yaptığı harcamalarda. Sağlık harcamalarında yüzde 10 ile 20 arasında değişen indirimler var. Eczane harcamalarında yüzde 20'yi bulan indirimler var, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetlerde de yüzde 50'yi bulan indirimler var. Bankalardan bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

"EMEKLİNİN İŞİNE GELİYOR"

Bu kampanyalardan faydalanırken mutlaka bankanın sizin önünüze koyduğu şartlara bakın. Çünkü hiçbir hizmet bedava verilmiyor. Netice itibarıyla banka bazı şartlar öne sürmüş olabilir. O yüzden okumadan bazı şeyleri imzalamamak lazım. Kampanyaları karşılaştırıp hangisi daha avantajlı geliyorsa ondan faydalanılabilir. Özellikle yüksek promosyonda o şartlar konuluyor. Hatta bana emekli getir diyen bankalar var. Bu rekabet emeklinin işine geliyor. Her maaş artışında, temmuzda arttı ocakta da artacak, bu promosyon miktarları da katlanıyor."

Diğer yandan Ekonomim'de yer alan habere göre; bankaların ekim ayının gelmesiyle beraber verdiği promosyon ödemesi miktarları da belli oldu.