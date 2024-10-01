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Emekli banka promosyonu 24 bin TL'ye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı 'Emeklinin işine geliyor' Kredi faizinden market harcamasına... Yüzde 50 indirim

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 10:16
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Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği konulardan bir tanesi banka promosyonları. Ekim ayının gelmesiyle bankaların emekli promosyonları da değişti. Özel bankalar rekabete girdikleri için 24 bin TL'ye kadar çıkan bir promosyon söz konusu olurken bankalar emekliler için çeşitli kampanyalar da yapıyor. Bunlar arasında aidatsız kredi kartı, özel kredi faizleri, market, sağlık, eczane ve tiyatro - sinema gibi harcamalarda yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen indirimler de var.

Milyonlarca emekli, emekli banka promosyonlarını takip ederken emekliye yönelik banka kampanyaları da araştırılıyor. Emekliye ekim ayı banka promosyonları değişti. Yeni rakamlar da belli oldu. Bankaların emekliler için yaptığı kampanyalar incelendiğinde 3 kalem içerisinde promosyon miktarları, ilave hizmetler ve indirim kampanyaları yer alıyor. Buna göre; promosyon miktarları arttı, maaşa göre 5 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor. Diğer yandan ilave hizmetler sunuluyor. Bunlar da; limit üstü para çekme, ücretsiz EFT, havale imkanı, aidatsız kredi kartı, özel kredi faizleri, kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi olarak sıralanıyor. Bir diğeri ise indirim kampanyaları. Market harcamalarında yüzde 10, sağlık harcamalarında yüzde 10-20, eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinemada yüzde 50 olarak sıralanıyor. İşte detaylar...

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ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON 24 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

A Para'da konuşan Faruk Erdem, emeklilere yönelik banka kampanyalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Promosyon miktarları arttı. Bankadan maaşımı 3 yıl önce sizden alacağım sözünü verdikten sonra bu parayı alıyorsunuz. En düşük promosyon miktarı 5 bin TL ile 12 bin TL'ye çıkarılmıştı. Buradaki farkı da maaşınız belirliyor. Özel bankalar rekabete girdikleri için 24 bin TL'ye kadar çıkan bir promosyon söz konusu. Aslında en düşük promosyon emekliler açısında baktığın zaman, 12 bin TL'lik taban aylığa göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor ama biz 5 bini de aldık. 5 bini de dul, yetim maaşı alanlar var, onların maaşı daha düşük olduğu için orada 5 bin TL'lik de promosyon var. Promosyonunuzu aldığınızda cayma hakkı diye bir şey var. Kalan kısmın parasını iade edip yeni promosyonunuzu alıyorsunuz. Hatta geri ödeyeceğiniz miktarı da yeni ödeyeceği miktardan düşüp veriyor size. O yüzden emekliler bu cayma hakkını sonsuza kadar kullanabilirler, bu bir hak.

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KREDİDE EMEKLİLERE ÖZEL FAİZ VE VADE ORANLARI

Promosyonunuzu aldığınız bankada ilave hizmetlerden de ücretsiz yararlanma imkanları var. ATM'lerde para çekme limiti var, onun üstünde çektiğin zaman ödeme yapıyorsun, dolayısıyla limit üstü para çektiği zaman emekli ödeme yapmıyor. Ücretsiz EFT, havale var. Emeklilere ödenen kredi kartlarında aidat alınmıyor. Kredi alınacağı zaman özel faiz ve vade oranları kullanılıyor. Kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi de bankalar tarafından verilen ilave hizmetler.

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MARKET, SAĞLIK, ECZANE VE KÜLTÜREL FAALİYET HARCAMALARINDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM

  1. olan indirim kampanyaları ise biraz yeni, özellikle kamu bankalarının başlattığı bir uygulama. Özellikle market harcamalarında yüzde 10'luk bir indirim sağlıyor bazı kamu bankaları, tabii emeklilerin o bankaların kartıyla yaptığı harcamalarda. Sağlık harcamalarında yüzde 10 ile 20 arasında değişen indirimler var. Eczane harcamalarında yüzde 20'yi bulan indirimler var, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetlerde de yüzde 50'yi bulan indirimler var. Bankalardan bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

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"EMEKLİNİN İŞİNE GELİYOR"

Bu kampanyalardan faydalanırken mutlaka bankanın sizin önünüze koyduğu şartlara bakın. Çünkü hiçbir hizmet bedava verilmiyor. Netice itibarıyla banka bazı şartlar öne sürmüş olabilir. O yüzden okumadan bazı şeyleri imzalamamak lazım. Kampanyaları karşılaştırıp hangisi daha avantajlı geliyorsa ondan faydalanılabilir. Özellikle yüksek promosyonda o şartlar konuluyor. Hatta bana emekli getir diyen bankalar var. Bu rekabet emeklinin işine geliyor. Her maaş artışında, temmuzda arttı ocakta da artacak, bu promosyon miktarları da katlanıyor."

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Diğer yandan Ekonomim'de yer alan habere göre; bankaların ekim ayının gelmesiyle beraber verdiği promosyon ödemesi miktarları da belli oldu.

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İŞTE BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI

AKBANK: Maaşını taşıyan ve kredi kartı kullanıp belirli harcama sözü veren emeklilere 2 bin 500 TL'lik chip para veriyor. Akbank’ın emekli promosyon ödemesi 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

İŞ BANKASI: İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor.

YAPI KREDİ: Yapı Kredi Bankası emeklilere en az 12 bin TL, en fazla 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, ek promosyon taahhütnamesi ile bu tutarı 18 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.

ING Bank: 3 yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, 3 otomatik ödeme talimatı verenlere de 3 bin TL’ye kadar ek ödeme yapıyor. Böylelikle bankanın toplam promosyon ödemesi 18 bin TL’ye ulaşıyor.

GARANTİ BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi sunuyor.

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