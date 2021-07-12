Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu

2018 yılında hayata geçirilen ve yılda iki defa ödenen emekli bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. 2018 yılından bu yana her dini bayram öncesinde emeklilere ödenen ikramiyeler 1000 lira olarak hesaplara yatıyordu. 2021 yılında ise emekli ikramiyelerine zam yapılarak bu oran bin 100 liraya yükseltildi. Peki, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü, ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada; ‘Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek’ dedi.

Buna göre emeklilere bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde 1100 TL olarak ödenecek.

Emekli zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği belirtildi.

Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.