Emekli için temmuzda refah payı bilmecesi! SGK Uzmanı 'Biraz umut var' diyerek düzenlemeye işaret etti! En düşük emekli aylığında rakamı verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuzda yapılacak zam oranında. TÜİK'in mayıs ve haziran aylarında açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından emeklinin zammı da kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olurken 6 aylık enflasyon beklentileri yüzde 25-26 civarında belirlendi. Peki maaşlara refah payı eklenecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç tek tek anlattı.
Sevinç, "Seçim sonrası emeklinin beklentisi de düştü, umudunu yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bir açıklaması oldu. Temmuzda refah payı sorusuna, 'Temmuza daha var' yanıtı geldi. Daha önceki açıklamalardan da yeni bir şey olmayacağı anlaşılıyordu." dedi.
Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Sevinç şu ifadeleri kullandı:
"Refah payı verilmesi şu anlamı taşıyor. Emekliler, temmuz ayında enflasyon farkıyla yüzde 25-26 bandında civarında zamma hak etmiş olacaksınız. Bunun üzerine yüzde 4-5 puan verilir mi? Aylıklarda ne kadar fark ediyor?"
"Örneğin siz 12 bin TL aylık alıyorsunuz, yüzde 25 ile 15 bin TL alacaksanız, refah payıyla 500-600 liralık ilave artış demek bu. Refah payı düşük oluyor, seyyanen zam beklentisi de az."
"Emeklinin maaşı 10 bin TL'de sıkıştı. Emeklinin geçimi çok zor. Bırakın emekliye, Türkiye yabancıya pahalı gelmeye başladı. Yabancı konut almıyor Türkiye'den."
"Emekliye yeni düzenleme beklemek çok zor görünüyor. Alt sınır aylıklarıyla ilgili biraz umut var."