Emekli için temmuzda refah payı bilmecesi! SGK Uzmanı 'Biraz umut var' diyerek düzenlemeye işaret etti! En düşük emekli aylığında rakamı verdi

"SEÇİM SONRASI EMEKLİ UMUDUNU YİTİRDİ"

Sevinç, "Seçim sonrası emeklinin beklentisi de düştü, umudunu yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bir açıklaması oldu. Temmuzda refah payı sorusuna, 'Temmuza daha var' yanıtı geldi. Daha önceki açıklamalardan da yeni bir şey olmayacağı anlaşılıyordu." dedi.