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Emekli ikramiyesi artışında 2 formül gündemde: Bu ihtimal daha kuvvetli! 'Taban maaş' seçeneği masada...

10.02.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Ek zam düzenlemesinin ardından emekliler bu kez gözünü bayram ikramiyesi artışına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ikramiyelerde artış üzerinde adım atılmasına ilişkin Bakan Işıkhan "Biz hazırız" demişti. 'Emekliler yılı' kapsamında yürütülen çalışmanın detaylarına göre masada emekli ikramiyesi artışı için 2 formül bulunuyor. Öne çıkan formülün de önümüzdeki ay Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekli yüzde 49,25'lik artışla yeni zamlı maaşlarını aldı, şimdiyse nisan ve haziran aylarında yatacak ikramiyede artış gündemde. Üzerinde çalışıldığı belirtilen formüllerden birine göre ikramiye toplamının en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yükseltilmesi seçenekler arasında.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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IŞIKHAN: HÜKÜMET OLARAK ADIM ATMAYA HAZIRIZ

IŞIKHAN: HÜKÜMET OLARAK ADIM ATMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zammı duyururken 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ettiklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerdeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyeleri artış sinyali şu sözlerle geldi: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.

Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.”

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI İÇİN BAKANLIĞIN MASASINDAKİ SEÇENEKLER

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI İÇİN BAKANLIĞIN MASASINDAKİ SEÇENEKLER

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in aktardığına göre masada iki formül bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikramiyelerde refah payı dahil yüzde 49,25 artış yönünde.

Böylece halihazırda 2 bin lira olan ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseliyor ve emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyeleri
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