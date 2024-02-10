Emekli ikramiyesi artışında 2 formül gündemde: Bu ihtimal daha kuvvetli! 'Taban maaş' seçeneği masada...

Milyonlarca emekli yüzde 49,25'lik artışla yeni zamlı maaşlarını aldı, şimdiyse nisan ve haziran aylarında yatacak ikramiyede artış gündemde. Üzerinde çalışıldığı belirtilen formüllerden birine göre ikramiye toplamının en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yükseltilmesi seçenekler arasında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zammı duyururken 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ettiklerini belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerdeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyeleri artış sinyali şu sözlerle geldi: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.
Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.”
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in aktardığına göre masada iki formül bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikramiyelerde refah payı dahil yüzde 49,25 artış yönünde.
Böylece halihazırda 2 bin lira olan ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseliyor ve emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alıyor.