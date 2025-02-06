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Emekli ikramiyesi için 'Bu rakamın aşağısında olmaz' diyerek net konuştu! '12 aylık zam' detayı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 11:09
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Milyonlarca emekli maaş zammının belli olmasının ardından hem zamlı farkın ne zaman yatırılacağını hem de emekli bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli zam farkları için tarih belli olurken uzmanlardan da emekli ikramiyeleri için yeni rakam geldi. Peki, emekli ikramiye zammı olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "Ben bu rakamın daha aşağısında olacağını düşünmüyorum" diyerek aralık verdi. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli ikramiye zammı için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Emekli maaşı zammının belli olmasının ardından gözler emekli bayram ikramiyesi için bir artış olup olmayacağında. En düşük emekli maaşı 12.500 liradan 14 bin 469 liraya çıktı. Peki bu hesaplara ne zaman yatacak? Bir yandan da emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zammın ne olacağı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilerin merak ettiği soruları değerlendirdi.

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve zam ihtimali için tarih de yaklaştı.

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Hissenet

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN RAKAM VERDİ

TV100'de yer alan habere göre Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine bir artış olup olmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyelerinde bir artış olur mu?

Murat Bal yaptığı değerlendirmede "Bayram ikramiyeleri özellikle emeklilerimiz için maaş artışlarından sonra en önemli noktalardan biri haline geldi. Çünkü maaş artışları emeklilerimizin çok da beklentileri kadar yüksek gelmedi. Onlar da bari burada bayram ikramiyesiyle bir artı gelirimiz olabilir mi diye gözleri bayram ikramiyesine diktiler" ifadelerini kullandı.

Bal "Tabii bayram ikramiyesi biliyorsunuz 2018 yılında başladı 1000 lirayla. Daha sonrasında 2021 yılına kadar böyle devam etti. 2021'de 1100 oldu, 2023 yılında 2 bin lira oldu ve en son geçen sene de 3 bin lira olarak bu ödeme devam ediyor" dedi.

Bal "Tabii bayram ikramiyelerinde artış oranı ne olacak? Aslında en önemli soru bu şu anda. Şimdi yüzde 15.75 maaşlara zam yapılmıştı ama ben bayram ikramiyelerine bu rakamın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu 6 aylık zam. Yani onun geçen senekinden bu döneme kadar 12 aylık zam üzerinden yüzde 44.78 üzerinden zamlanması gerekiyor bayram ikramiyelerinin en az, mantık olarak" şeklinde konuştu.

"4 BİN 500 - 5 BİN LİRA CİVARINDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

"4 BİN 500 - 5 BİN LİRA CİVARINDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bayram ikramiyesi için tahminlerini aktaran Bal "Bu çerçevede düşündüğümüzde bizim 4 bin 343 lira 40 kuruşa getiriyoruz bakın bayram ikramiyesini. Yüzde 44.78 ile. Yüzde 50 yapılırsa da 4 bin 500 liraya geliyor bu rakam. Yani ben bu rakamın daha aşağısında olacağını düşünmüyorum. 4 bin 500 - 5 bin lira civarında olacak gibi gözüküyor. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Yani en azından enflasyon rakamı olan 4 bin 343 lira civarında bir artışın olacağını düşünüyorum" dedi.

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