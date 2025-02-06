Emekli ikramiyesi için 'Bu rakamın aşağısında olmaz' diyerek net konuştu! '12 aylık zam' detayı

"4 BİN 500 - 5 BİN LİRA CİVARINDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bayram ikramiyesi için tahminlerini aktaran Bal "Bu çerçevede düşündüğümüzde bizim 4 bin 343 lira 40 kuruşa getiriyoruz bakın bayram ikramiyesini. Yüzde 44.78 ile. Yüzde 50 yapılırsa da 4 bin 500 liraya geliyor bu rakam. Yani ben bu rakamın daha aşağısında olacağını düşünmüyorum. 4 bin 500 - 5 bin lira civarında olacak gibi gözüküyor. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Yani en azından enflasyon rakamı olan 4 bin 343 lira civarında bir artışın olacağını düşünüyorum" dedi.