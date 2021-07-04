"Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" , "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Emeklilerin gündeminde uzun süredir temmuz ayı maaş zammı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi var. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. İşte ayrıntılar...
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi, 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanacak. 23 Temmuz'da ise Kurban Bayramı sona erecek.
Emeklilerin Kurban Bayramı için bin 100 TL emekli ikramiyesi alacağı duyuruldu.
Emeklilerin bayram ikramiyesini hangi günde alacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Ancak ikramiyenin 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın 1. gününün öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz arasında emeklilere verileceği söyleniyor.
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