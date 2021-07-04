"Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" , "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Emeklilerin gündeminde uzun süredir temmuz ayı maaş zammı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi var. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. İşte ayrıntılar...