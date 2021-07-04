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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

04.07.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, açıklanan enflasyon oranına göre maaşına yapılan zammı alacak. Milyonlarca emekli "Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" , "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

"Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?" , "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Emeklilerin gündeminde uzun süredir temmuz ayı maaş zammı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi var. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. İşte ayrıntılar...

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi, 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanacak. 23 Temmuz'da ise Kurban Bayramı sona erecek.
Emeklilerin Kurban Bayramı için bin 100 TL emekli ikramiyesi alacağı duyuruldu.
Emeklilerin bayram ikramiyesini hangi günde alacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Ancak ikramiyenin 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın 1. gününün öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz arasında emeklilere verileceği söyleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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