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Emekli ikramiyesinde yeni hesap! 3 bin TL mi 5 bin TL mi olacak? SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 07:30 | Son Güncelleme:
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Emekli bayram ikramiyesinin 2024 yılı için ne kadar olacağı merakla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı sonrası bu kez ikramiye ödemeleri için zam beklentisi oluştu. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, ikramiyeler için net rakam verdi.

SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, memur emeklisi 2024 Ocak ayı için yüzde 49,25 zam aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emeklilere ek bir zam olacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinde artış için çalıştıklarını söyledi. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar artacak? Beklentiler ne? SGK Uzmanı İsmail Sevinç ikramiyelere ilişkin canlı yayında değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

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Emekli ikramiyesinde 3 bin TL ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyleyen SGK Uzmanı Sevinç,emeklilere başka düzenlemeler olmazsa 5 bin TL'nin de gündemde olduğunu söyledi. Sevinç, Sözcü TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerle ilgili bu hafta Sayın Bakanın açıklamaları vardı. O açıklamalarda da özellikle ikramiye konusuna girdi. İkramiye ilgili çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı ile birlikte yapacakları görüşmeyle neticelendirmek istediklerini söyledi."

Tabii aslında emeklilerin diğer beklentilerine çok bir cevap yoktu. Emeklilere 2018 yılında ikramiye çıktı. Dendi ki emeklilere destek olsun 1000 TL ile başladı, 1100 liraya çıktı. 2023'te 2 bin lira oldu.

"TÜFE'YE ENDEKSLENİRSE DÜZENLİ OLARAK ARTAR"

"TÜFE'YE ENDEKSLENİRSE DÜZENLİ OLARAK ARTAR"

Emekli ikramiyesi fix bir rakam ondan sonra artırmazsanız kalıyor. Kaldığı zaman da 2-3 yıl kalıyor. Artırılmadığında çok küçük kalıyor sonra da verilmez hale gelebiliyor veya önemsiz bir rakam haline gelebiliyor. Bunu da emekli maaşları gibi TÜFE'ye endekslenebilir mesela, düzenli olarak artar.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNDE DALGALI SEYİR VAR"

"EMEKLİ İKRAMİYESİNDE DALGALI SEYİR VAR"

Emekli ikramiyesine baktığımızda dalgalı bir seyir var. Tabii burada ağırlıklı olarak bunun maliyetine bakıyor Maliye Bakanlığı. Büyük maliyetlere pek yanışılmak istenmediğini söyleyebilirim.

"3 BİN TL OLMA İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ"

"3 BİN TL OLMA İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ"

3 bin TL beklentisi var, yüzde 50 artırıp. 3 bin TL olma ihtimali daha güçlü. Emekliye hiçbir şey vermeyecekseniz bunu 5 bin TL'ye de çıkarabilirsiniz. Bu sefer maliyetler 90 milyar TL civarını buluyor. O da olmaz zorluyor Maliye Bakanlığı'nı kendi içinde.

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sgk emekli ikramiye zammı rakamlar uzman
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