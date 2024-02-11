Emekli ikramiyesinde yeni hesap! 3 bin TL mi 5 bin TL mi olacak? SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Emekli ikramiyesinde 3 bin TL ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyleyen SGK Uzmanı Sevinç,emeklilere başka düzenlemeler olmazsa 5 bin TL'nin de gündemde olduğunu söyledi. Sevinç, Sözcü TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerle ilgili bu hafta Sayın Bakanın açıklamaları vardı. O açıklamalarda da özellikle ikramiye konusuna girdi. İkramiye ilgili çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı ile birlikte yapacakları görüşmeyle neticelendirmek istediklerini söyledi."

